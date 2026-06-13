Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

“Hương rừng, vị rẫy” níu chân du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Lâu nay, ẩm thực của người Jrai, Bahnar đã trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá mảnh đất Gia Lai, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch địa phương.

z7840181591145-9292f79fd66f8114acf7b5848e0df7e7.jpg

Gìn giữ hương vị của đại ngàn

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai từ lâu đã gắn bó với núi rừng, sông suối và nương rẫy. Mỗi mùa trong năm, thiên nhiên lại mang đến những sản vật khác nhau cho bữa cơm của người dân, từ rau rừng, đọt mây, măng tre đến các loại nông sản quen thuộc.

Qua đôi bàn tay khéo léo cùng kinh nghiệm được tích lũy từ nhiều thế hệ, những nguyên liệu bình dị ấy đã trở thành các món ăn mang đậm dấu ấn địa phương, phản ánh đời sống, tập quán và bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Cuối tháng 5-2026, anh Dương Quang Linh (25 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn có chuyến tham quan tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Sau hành trình băng rừng, vượt suối, khám phá những thác nước và hệ sinh thái nguyên sinh, cả đoàn dừng chân nghỉ trưa giữa không gian xanh mát của núi rừng. Tại đây, anh H’Vinh Nút (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang) đã chuẩn bị một bữa ăn đậm đà bản sắc Bahnar để các thành viên trong đoàn trải nghiệm.

Nhóm bạn trẻ đến từ TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh… thưởng thức các món ăn của người Bana tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: D.Đ
Nhóm bạn trẻ đến từ TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh… thưởng thức các món ăn của người Bahnar tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: D.Đ

Dưới tán rừng già, những món ăn dân dã, mộc mạc nhưng đầy cuốn hút được bày ra. Hương thơm của cơm lam hòa quyện cùng vị đậm đà của gà nướng, cá suối nướng bên than hồng; bên cạnh là rau dớn trộn, đọt mây rừng nướng và lá rừng... Không cầu kỳ trong cách chế biến, mỗi món ăn đều mang theo hương vị của núi rừng và nương rẫy, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống và văn hóa ẩm thực của người Bahnar.

Anh Dương Quang Linh tâm sự: “Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là sự tươi ngon của nguyên liệu mà còn là cách người dân địa phương tận dụng sản vật từ núi rừng để tạo nên những món ăn đặc sắc. Giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ, trải nghiệm này càng trở nên đáng nhớ hơn”.

Trong khi đó, chị Trần Thị Ánh Ngọc (24 tuổi, ở Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Tôi ấn tượng nhất là cảm giác được ngồi giữa rừng già, thưởng thức những món ăn mang hương vị bản địa và tận hưởng không khí trong lành. Không gian ấy tạo nên sự thư thái, gần gũi mà khó có thể tìm thấy ở những chuyến du lịch thông thường”.

Tại lễ cúng rừng được UBND xã Gào phối hợp với làng O Grang và làng De Chí tổ chức giữa tháng 4-2026, du khách được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng địa phương.

Sau nghi lễ, bằng tấm lòng thơm thảo, hiếu khách, người dân hai làng chuẩn bị một bữa ăn cộng đồng giữa rừng. Trên những thân tre dài được xếp thành bàn, các món ăn mang đậm hương vị như: thịt heo đen nướng, lá mì nấu cà đắng, bò một nắng chấm muối kiến vàng... được bày biện giản dị nhưng hấp dẫn.

Níu chân du khách

Không chỉ hiện diện trong bữa cơm gia đình hay các nghi lễ truyền thống, nhiều món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành một phần trong các sản phẩm du lịch cộng đồng. Nếu cảnh quan thiên nhiên tạo nên sức hút ban đầu thì những hương vị mang đậm bản sắc địa phương, cùng các câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn lại là yếu tố giúp nhiều du khách lưu lại lâu hơn và mong muốn quay trở lại.

Khách du lịch thưởng thức ẩm thực của người Jrai tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly). Ảnh: ĐVCC
Khách du lịch thưởng thức ẩm thực của người Jrai tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly). Ảnh: ĐVCC

Theo anh H’Vinh Nút - Chủ hộ Nút Phăm Homestay Sơn Lang: Bên cạnh tổ chức các tour khám phá Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, anh còn phát triển dịch vụ lưu trú để du khách có thêm thời gian trải nghiệm đời sống, văn hóa. Một trong những hoạt động được nhiều người yêu thích là thưởng thức các món ăn truyền thống của người Bahnar, Jrai được chế biến từ sản vật núi rừng và nương rẫy.

“Ẩm thực là cách nhanh nhất để du khách cảm nhận văn hóa địa phương. Khi cùng người dân ngồi bên bếp lửa, thưởng thức món ăn truyền thống, uống rượu ghè và nghe kể những câu chuyện của buôn làng, du khách sẽ hiểu hơn về vùng đất này. Đó cũng là lý do chúng tôi chú trọng đưa trải nghiệm ẩm thực vào các chương trình du lịch cộng đồng” - anh Nút chia sẻ.

Còn tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), mỗi tháng, làng đón hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh tìm hiểu không gian văn hóa truyền thống và tham gia các hoạt động cộng đồng, nhiều du khách còn đặc biệt yêu thích những bữa ăn mang đậm bản sắc địa phương. Những món ăn được chế biến từ sản vật núi rừng, trong nương rẫy của người dân, cùng không gian thưởng thức gần gũi đã góp phần tạo nên nét hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Bà H’Uyên Niê - Phó Trưởng ban Quản lý Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông - cho hay: Nhiều món ăn được du khách yêu thích lại bắt nguồn từ những nguyên liệu quen thuộc trong vườn nhà người dân như cà đắng, lá mì, khoai mì hay ớt... Chúng tôi khuyến khích bà con duy trì, mở rộng các loại cây trồng, vừa tạo nguồn nguyên liệu phục vụ du lịch, vừa gìn giữ nét văn hóa người Jrai.

Khi được tham quan vườn nhà, tìm hiểu cách trồng trọt rồi thưởng thức các món ăn từ chính những nguyên liệu ấy, du khách sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ về đời sống người Jrai.

Ông Trần Minh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết: Thời gian tới, xã sẽ xây dựng làng Hà Văn Trên trở thành điểm đến du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa Bahnar. Bên cạnh việc vận động người dân duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống, xã cũng khuyến khích bà con gìn giữ các món ăn đặc trưng được chế biến từ sản vật núi rừng và nương rẫy. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa cần được bảo tồn mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống của đồng bào địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Cuối tháng 5, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) lần đầu tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2026 với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển trải dài từ làng biển Nhơn Lý đến Nhơn Hải.

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Khi nắng chiều bắt đầu dịu lại cũng là lúc nhiều khu chợ vùng cao rộn ràng nhóm họp. Không ồn ào, náo nhiệt như chợ trung tâm, chợ chiều vùng cao mộc mạc, bình yên với những sản vật “cây nhà lá vườn” tươi ngon, được khách hàng ưa chuộng.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

Văn hóa

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.