Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế.

Những tiết học đặc biệt ấy đang được Vườn quốc gia Kon Ka Kinh xây dựng thành sản phẩm du lịch học đường.

Chương trình được thiết kế theo 2 cấp độ: trải nghiệm 1 ngày cho học sinh THCS với chủ đề “Một ngày làm kiểm lâm” và 2 ngày 1 đêm cho học sinh THPT với chủ đề “Hành trình kiểm lâm trẻ Kon Ka Kinh”.

Các tour thử nghiệm vừa được Vườn quốc gia triển khai cho học sinh Trường THCS Hra (xã Hra) và Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Mang Yang) để hoàn thiện sản phẩm du lịch mới này.

Một ngày làm kiểm lâm

Trong chương trình “Một ngày làm kiểm lâm”, học sinh THCS được hóa thân thành những “kiểm lâm nhí” để khám phá thế giới tự nhiên giữa rừng Kon Ka Kinh.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, các em học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, tìm hiểu các loài động - thực vật, tuần tra rừng, ghi nhận những dấu hiệu tác động đến tài nguyên rừng.

Hành trình còn đưa các em đến quần thể cây đa di sản, quan sát các tầng sinh thái trong rừng già, trải nghiệm không gian suối H’Ngoi và cảm nhận thiên nhiên bằng nhiều giác quan.

Theo cô Nguyễn Vũ Nhật Nguyên (giáo viên Trường THCS Hra), điểm khác biệt của chương trình này là học sinh không chỉ nghe giới thiệu mà trực tiếp tham gia các nhiệm vụ của một kiểm lâm thực thụ như: quan sát dấu xe để phán đoán xe máy hay xe cơ giới, phát hiện cây rừng đổ ngã và xác định nguyên nhân do tự nhiên hay con người.

Học sinh cùng làm việc nhóm, vẽ lại sơ lược hành trình sau một ngày khám phá rừng. Ảnh: M.C

“Thông qua các trò chơi và thử thách thực địa, học sinh được rèn luyện kỹ năng quan sát, suy luận và làm việc nhóm. Điều đáng mừng là các em tiếp thu rất nhanh, thực hành khá chính xác các kỹ năng định hướng bằng bản đồ và la bàn. Bữa ăn giữa rừng hay những hoạt động khám phá thiên nhiên cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho học sinh” - cô Nguyên chia sẻ.

Sống cùng rừng

Tour “Hành trình kiểm lâm trẻ Kon Ka Kinh” dành cho học sinh THPT mang đến những trải nghiệm chuyên sâu hơn. Ban ngày, các em khảo sát cấu trúc rừng già, học cách đặt bẫy ảnh giám sát động vật hoang dã, học các kỹ năng nhóm lửa và nấu ăn giữa thiên nhiên.

Đêm xuống, rừng hiện ra với tiếng côn trùng rả rích, tiếng suối chảy và những âm thanh bí ẩn của đại ngàn. Sáng hôm sau, thức dậy tại Trạm nghiên cứu giữa rừng, các em tiếp tục hành trình khám phá, quan sát dấu vết của các loài linh trưởng và sự chuyển mình của thiên nhiên khi bình minh lên.

Học sinh sử dụng ống nhòm để quan sát sinh cảnh và ghi nhận dấu vết các loài linh trưởng trong rừng. Ảnh: M.C

Với nhiều học sinh, điều đọng lại sau chuyến đi không chỉ là những kiến thức về rừng mà còn là những cảm xúc đặc biệt khi được sống giữa thiên nhiên trong suốt 2 ngày 1 đêm.

Em Trần Minh Quang (lớp 11, Trường THPT Trần Hưng Đạo) chia sẻ, điều em ấn tượng nhất là trải nghiệm rừng về đêm và những giờ sinh hoạt nhóm tại Trạm nghiên cứu.

“Trước đây em chỉ nghĩ rừng là cây cối. Nhưng sau chuyến đi, em hiểu mỗi loài động vật, thực vật đều có vai trò riêng và góp phần tạo nên sự cân bằng của cả hệ sinh thái.

Em mong sẽ có dịp quay trở lại nhiều lần nữa, và hy vọng sau này có thể trở thành tình nguyện viên hỗ trợ các đoàn học sinh đến tham quan, học tập tại đây” - Quang chia sẻ.

Theo sát học sinh trong suốt hành trình, thầy Lê Quý Thắng (giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo) cho rằng những trải nghiệm thực tế giữa rừng giúp học sinh ghi nhớ kiến thức sâu sắc hơn nhiều so với việc chỉ học qua sách vở.

Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo tìm hiểu đặc điểm các loài thực vật trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: M.C

“Giữa rừng không có sóng điện thoại, không có AI hay công cụ tìm kiếm để hỗ trợ, muốn vượt qua các thử thách, các em phải tự quan sát, tự phân tích và đưa ra câu trả lời.

Chính trong môi trường ấy, cá tính cùng khả năng tư duy, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề của học sinh được bộc lộ rõ ràng nhất. Những kỹ năng này rất khó nhìn thấy trong lớp học nhưng lại xuất hiện rất tự nhiên khi các em đối diện trực tiếp với thiên nhiên” - thầy Thắng nhận xét.

Từ tour thử nghiệm đến sản phẩm du lịch học đường

Theo chị Vũ Thị Thu Chinh - hướng dẫn viên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, trước đây đã có nhiều chương trình du lịch học đường do các đơn vị lữ hành phối hợp với trường học tổ chức.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vườn quốc gia trực tiếp xây dựng một chương trình riêng dành cho học sinh với nội dung và lịch trình được thiết kế phù hợp theo từng cấp học.

Sau các tour thử nghiệm, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đang hoàn thiện sản phẩm du lịch học đường để đưa vào khai thác từ mùa hè 2026. Ảnh: M.C

Sau các tour thử nghiệm dành cho học sinh Trường THCS Hra và Trường THPT Trần Hưng Đạo, Vườn quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện để sản phẩm du lịch mới này.

“Kỳ vọng của chúng tôi là xây dựng một sản phẩm du lịch học đường bài bản, kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và rèn luyện kỹ năng sống.

Đây sẽ là hoạt động thường xuyên của Vườn quốc gia trong thời gian tới, góp phần giúp học sinh hiểu hơn về thiên nhiên, yêu rừng và có ý thức bảo vệ môi trường” - chị Chinh cho biết.