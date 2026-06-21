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Thử nghiệm tour du lịch học đường tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

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MINH CHÂU MINH CHÂU

(GLO)- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Bảo tồn thiên nhiên (FZS) vừa tổ chức tour thử nghiệm du lịch học đường gắn với giáo dục môi trường dành cho học sinh Trường THCS Hra (xã Hra) và Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Mang Yang)

Đối với học sinh Trường THCS Hra, chương trình “Một ngày làm kiểm lâm” đưa các em hóa thân thành những kiểm lâm viên để tìm hiểu hệ sinh thái rừng, khám phá đa dạng sinh học, học sử dụng bản đồ, la bàn, tham gia tuần tra rừng, nhận diện các dấu hiệu tác động đến tài nguyên rừng và trải nghiệm các hoạt động giữa thiên nhiên tại khu vực suối H’Ngoi, quần thể cây đa di sản.

Trong khi đó, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo tham gia chương trình “Hành trình kiểm lâm trẻ Kon Ka Kinh” kéo dài 2 ngày 1 đêm với những trải nghiệm chuyên sâu hơn.

Các em được khảo sát cấu trúc rừng già, tìm hiểu sinh cảnh động vật hoang dã, thực hành đặt bẫy ảnh giám sát động vật, trải nghiệm kỹ năng sinh tồn trong rừng, khám phá hệ sinh thái ban đêm, theo dõi dấu vết linh trưởng và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây lưu niệm.

Theo chị Vũ Thị Chinh - Hướng dẫn viên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, học sinh không chỉ được tìm hiểu về đa dạng sinh học, vai trò của rừng mà còn rèn luyện kỹ năng quan sát, làm việc nhóm, ứng xử trong môi trường tự nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Sau hai chương trình thử nghiệm, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh sẽ điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm du lịch học đường và đưa vào khai thác như một hoạt động thường xuyên của đơn vị, hướng đến phục vụ học sinh trong và ngoài tỉnh, đặc biệt vào dịp hè năm 2026.

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