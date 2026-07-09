Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch từ ngày 15-7 tại khu vực phía Tây Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương thí điểm tổ chức hoạt động xe điện 4 bánh phục vụ tham quan, du lịch tại khu vực phía Tây trong thời gian 6 tháng nhằm đánh giá hiệu quả, tác động trước khi xem xét triển khai đồng bộ.

Xe điện 4 bánh đưa đón khách du lịch tham quan tại Khu du lịch Biển Hồ. Ảnh: Minh Phương

Theo phương án, dự kiến có 3 tuyến xe điện được nghiên cứu đưa vào hoạt động thử nghiệm phục vụ tham quan, du lịch gồm: tuyến số 1 kết nối Quảng trường Đại Đoàn Kết - Chùa Minh Thành - khu vực bờ kè suối Hội Phú; tuyến số 2 kết nối Quảng trường Đại Đoàn Kết - Làng văn hóa du lịch Plei Ơp và tuyến số 3 đi qua Khu du lịch Biển Hồ - hàng thông trăm tuổi - cầu Tiên Sơn - cánh đồng lúa Ngô Sơn hoặc núi lửa Chư Đăng Ya.

Đây đều là những điểm đến nổi bật, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đến Gia Lai.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các địa phương có liên quan cùng các đơn vị vận tải rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động xe điện 4 bánh; rà soát phương án phân luồng giao thông tại khu vực đô thị Pleiku (cũ) và các khu vực liên quan, xác định vị trí điểm dừng, bến đỗ; phối hợp với địa phương thực hiện cắm biển báo, tổ chức giao thông đồng bộ.

Sau thời gian thí điểm, chủ trì đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả khai thác, những khó khăn, vướng mắc; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án triển khai tiếp theo.

Để đưa xe điện vào khai thác trước ngày 15-7-2026, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường Hội Phú, Pleiku, Diên Hồng và Biển Hồ khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo tốc độ, tổ chức giao thông trên các tuyến xe điện theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gắn hoạt động xe điện với phát triển du lịch và chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.