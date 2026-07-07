Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Để đảm bảo trật tự giao thông và an toàn cho người dân, du khách, từ tháng 8-2025, cơ quan chức năng quy định xe điện phục vụ du lịch nội thành Quy Nhơn chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có biển báo hạn chế tốc độ 30 km/giờ và trong khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 24 giờ hằng ngày.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số DN và tài xế vẫn phớt lờ quy định, đưa đón khách ngoài khung giờ cho phép, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) xử lý tài xế xe điện du lịch chở khách ngoài khung giờ quy định tại đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: Đình Phan

Lúc 9 giờ 40 phút ngày 4-7, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phát hiện xe điện biển kiểm soát 77HC-000.34 thuộc Chi nhánh Công ty CP Suntaxi tại Gia Lai do tài xế Trần Nguyên Đ. điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 hành khách. Dù lưu thông đúng tuyến đường nhưng phương tiện hoạt động sai khung giờ quy định.

Để tránh ảnh hưởng đến du khách, lực lượng chức năng chỉ dừng xe, giải thích rõ hành vi vi phạm của tài xế, đồng thời yêu cầu đưa hành khách về đúng điểm trả trước khi đưa phương tiện đến trụ sở Công an phường Quy Nhơn làm việc.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt hành chính từ 8-12 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm GPLX đối với hành vi điều khiển xe hoạt động không đúng tuyến đường, lịch trình, thời gian được phép hoạt động theo khoản 3 Điều 28 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, cũng trên đường Nguyễn Tất Thành, tổ công tác phát hiện xe điện mang logo Thái Bình, biển kiểm soát 77HC-000.21 chở 4 hành khách lưu thông ngoài khung giờ quy định. Tình trạng xe điện hoạt động ngoài khung giờ quy định không chỉ xảy ra trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương mà còn ở một số tuyến đường khác. Trong ngày 4-7, tổ công tác phát hiện thêm 2 xe điện của Công ty CP Thịnh Hùng chở khách trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trực tiếp làm việc và xử lý các trường hợp vi phạm, trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng Tổ địa bàn phường Quy Nhơn (Đội CSGT đường bộ số 4) cho biết, các tài xế đều thừa nhận biết quy định về khung giờ hoạt động.

Tuy nhiên, do đang vào mùa cao điểm du lịch, lượng khách tăng cao, thấy nhiều xe điện của đơn vị khác vẫn chở khách nên họ lén lút hoạt động. Để chấn chỉnh tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 4 kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng làm việc, xử lý các DN là chủ phương tiện về hành vi đưa phương tiện có phạm vi hoạt động hạn chế tham gia giao thông quá thời hạn, quá tuyến đường hoặc ngoài phạm vi được phép với mức phạt hơn 30 triệu đồng/DN.

“Đơn vị yêu cầu các DN cam kết chấp hành nghiêm quy định, tăng cường quán triệt và giám sát tài xế, không để tái diễn các hành vi tương tự” - Trung tá Đào Văn Đông nhấn mạnh.

Theo Phòng CSGT, trên địa bàn Quy Nhơn hiện có 3 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe điện 4 bánh với hơn 110 phương tiện đang hoạt động. Để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn đối với loại hình dịch vụ này, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ đầu tháng 6-2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xử lý 20 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi dừng, đỗ không đúng nơi quy định và hoạt động ngoài khung giờ cho phép.

Thượng tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho biết: Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, tổ chức cho các DN và tài xế ký cam kết chấp hành quy định về trật tự ATGT, tập trung vào những lỗi xe điện thường vi phạm. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe điện hoạt động ngoài khung giờ và các hành vi vi phạm khác, từng bước đưa loại hình dịch vụ này vào nền nếp.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ góp phần lập lại trật tự ATGT mà còn xây dựng hình ảnh Quy Nhơn là điểm đến văn minh, an toàn trong mùa cao điểm du lịch.