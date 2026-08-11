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Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12 đến 18-8

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(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 12 đến 18-8.

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