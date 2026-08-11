Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12 đến 18-8

(GLO)- Theo phản ánh của người dân các xã Bình An, Bình Hiệp và Phù Cát, từ tháng 6-2026 đến nay, nhiều vụ trộm chó liên tiếp xảy ra. Phần lớn vụ việc diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ.