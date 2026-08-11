Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12 đến 18-8

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 5 đến 11-8
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 5 đến 11-8.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 12 đến 18-8.
(GLO)- Sáng 6-8, em Mai Cao Tuấn (SN 2010, trú tại thôn 1, xã Ayun, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh).
(GLO)- Đêm 5-8, trên đoạn quốc lộ 19 qua địa bàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến thanh niên đi xe máy tử vong.
(GLO)- Theo phản ánh của người dân các xã Bình An, Bình Hiệp và Phù Cát, từ tháng 6-2026 đến nay, nhiều vụ trộm chó liên tiếp xảy ra. Phần lớn vụ việc diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ.
(GLO)- Nhân Tháng hành động Vì Nạn nhân chất độc da cam, ngày 5-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và trao quà các hộ là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Phù Cát.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 5 đến 11-8.
(GLO)- Sau gần một năm Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 15-8-2025), đội ngũ viên chức chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.
(GLO)- Sáng 4-8, UBND phường Thống Nhất tổ chức Lễ ra mắt thí điểm mô hình "Gia đình văn hóa số" và tập huấn kỹ năng số cho các hộ gia đình trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 3-8, sau khi dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Yên Phú (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Trịnh Quang Lục (thôn Yên Phú).
(GLO)- Sáng 2-8, tại phường Pleiku, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi của xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)-Từ đầu năm đến nay, Điện lực Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai) đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán điện, truy thu hơn 117,42 triệu đồng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy tìm đối tượng Trần Quốc Hùng (SN 1991, trú tại tổ An Sơn, phường An Bình) liên quan đến vụ trộm cắp xe máy ở xã Kon Chiêng.
(GLO)- Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 nhà cho gia đình chính sách và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, với 1.310 ngày công.
(GLO)- Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Tối 27-7, tại Quảng trường 24/6, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) phối hợp với UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự.
(GLO)- Làm quen với bạn trên mạng xã hội TikTok, thiếu niên 15 tuổi ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bỏ nhà đi đến tỉnh Bắc Ninh chơi khiến gia đình hoang mang đến Công an xã trình báo.
(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh ở phường Diên Hồng và Pleiku. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(GLO)- Tuyến đường nối từ cầu Trường Cửu (xã An Nhơn Tây) đến quốc lộ 19 (phường An Nhơn Nam) đang bị nhiều hộ dân chiếm dụng để làm nơi phơi bánh tráng.
(GLO)- Ngày 27-7, Công an xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn xã tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 29 đến 4-8.
(GLO)- Dù bản án đã có hiệu lực, việc thi hành án trong vụ tranh chấp chia di sản thừa kế tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn bế tắc do tài sản duy nhất để thi hành không đủ điều kiện pháp lý để bán đấu giá.
(GLO)- Ngày 25-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai và BIDV Phố Núi trao tặng 30 suất quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).
(GLO)- Ngày 26-7, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình- trưởng nhóm Từ thiện Chư Prông, đại diện nhóm đã trao tiền hỗ trợ 18.628.000 đồng đến gia đình bé Kpă Khương (làng Xom, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).