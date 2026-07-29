Công an xã Sơn Lang hỗ trợ tìm thiếu niên nghi mất tích

(GLO)- Làm quen với bạn trên mạng xã hội TikTok, thiếu niên 15 tuổi ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bỏ nhà đi đến tỉnh Bắc Ninh chơi khiến gia đình hoang mang đến Công an xã trình báo.

Trước đó, ngày 22-7, gia đình của em M.V.T. (SN 2011, trú tại thôn 4, xã Sơn Lang) đã đến Công an xã trình báo về việc T. bỏ nhà đi từ 1 giờ ngày 19-7 và mất tích, không liên lạc được.

T. đã được đưa về nhà an toàn sau khi đi đến tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Văn Hào

Khi đi T. mang theo xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius của gia đình cùng ba lô chứa quần áo. Trước thông tin trên, Công an xã Sơn Lang đã phối hợp cùng gia đình và các đơn vị liên quan tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến ngày 24-7, Công an xã Sơn Lang nhận được tin báo T. đang ở tỉnh Bắc Ninh nên đã liên hệ để hỗ trợ đưa em về đến nhà an toàn.

Tại cơ quan Công an, T. cho biết đã lên mạng xã hội TikTok làm quen với một bạn tên Hùng tại tỉnh Bắc Ninh. Người này rủ T. đi Bắc Ninh chơi và T. đồng ý. T. đi xe máy đến TP. Đà Nẵng thì thuê phòng trọ ở qua đêm.

Vì không có tiền trả tiền trọ, T. đã phải bán điện thoại lấy 300 nghìn đồng rồi xin tiền của nhiều người. Khoảng 23 giờ ngày 23-7, T. đón xe khách từ TP. Đà Nẵng đi tỉnh Bắc Ninh và mang theo xe máy.

Khi đến nơi, không có tiền trả tiền xe nên T. bị nhà xe giữ lại. Sau đó, nhà xe liên hệ với Công an xã Sơn Lang để đưa T. về nhà.