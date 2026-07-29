Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Công an xã Sơn Lang hỗ trợ tìm thiếu niên nghi mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Làm quen với bạn trên mạng xã hội TikTok, thiếu niên 15 tuổi ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bỏ nhà đi đến tỉnh Bắc Ninh chơi khiến gia đình hoang mang đến Công an xã trình báo.

Trước đó, ngày 22-7, gia đình của em M.V.T. (SN 2011, trú tại thôn 4, xã Sơn Lang) đã đến Công an xã trình báo về việc T. bỏ nhà đi từ 1 giờ ngày 19-7 và mất tích, không liên lạc được.

cong-an-xa-son-lang-ho-tro-tim-thieu-nien-mat-tich.jpg
T. đã được đưa về nhà an toàn sau khi đi đến tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Văn Hào

Khi đi T. mang theo xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius của gia đình cùng ba lô chứa quần áo. Trước thông tin trên, Công an xã Sơn Lang đã phối hợp cùng gia đình và các đơn vị liên quan tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến ngày 24-7, Công an xã Sơn Lang nhận được tin báo T. đang ở tỉnh Bắc Ninh nên đã liên hệ để hỗ trợ đưa em về đến nhà an toàn.

Tại cơ quan Công an, T. cho biết đã lên mạng xã hội TikTok làm quen với một bạn tên Hùng tại tỉnh Bắc Ninh. Người này rủ T. đi Bắc Ninh chơi và T. đồng ý. T. đi xe máy đến TP. Đà Nẵng thì thuê phòng trọ ở qua đêm.

Vì không có tiền trả tiền trọ, T. đã phải bán điện thoại lấy 300 nghìn đồng rồi xin tiền của nhiều người. Khoảng 23 giờ ngày 23-7, T. đón xe khách từ TP. Đà Nẵng đi tỉnh Bắc Ninh và mang theo xe máy.

Khi đến nơi, không có tiền trả tiền xe nên T. bị nhà xe giữ lại. Sau đó, nhà xe liên hệ với Công an xã Sơn Lang để đưa T. về nhà.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên tổ công tác để lừa đảo.

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

null