Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

(GLO)- Theo phản ánh của người dân các xã Bình An, Bình Hiệp và Phù Cát, từ tháng 6-2026 đến nay, nhiều vụ trộm chó liên tiếp xảy ra. Phần lớn vụ việc diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ.

Các đối tượng thường đi xe máy, mang theo súng bắn điện hoặc dụng cụ chuyên dụng để bắt chó rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Gia đình ông N.V.T. (xã Bình An) bị mất 2 con chó chỉ trong một đêm. Theo ông T., cả hai con chó đều được nuôi nhiều năm để trông giữ nhà. Để đảm bảo an toàn, gia đình hạn chế thả rông, thường xích chó trong sân. Tuy nhiên, rạng sáng 19-7, khi mở cửa, ông chỉ còn thấy hai sợi dây xích, còn 2 con chó đã bị kẻ gian bắt mất.

Một vụ trộm chó xảy ra tại xã Tây Sơn ngày 10-6 được camera ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp

"Không chỉ tiếc 2 con chó đã gắn bó với gia đình nhiều năm, tôi còn rất bất an khi kẻ trộm ngang nhiên đột nhập vào tận sân nhà để bắt chó", ông T. bày tỏ.

Tương tự, tại các xã Tây Sơn, Phù Mỹ Nam và An Nhơn Tây, nhiều hộ dân cũng trở thành nạn nhân của nạn trộm chó. Có gia đình mất 1 con, có gia đình mất liên tiếp nhiều con chỉ trong thời gian ngắn. Lo sợ bị mất trộm, nhiều người buộc phải đưa chó vào nhốt trong nhà mỗi đêm.

Theo người dân, các đối tượng trộm chó thường hoạt động theo nhóm, phân công người cảnh giới và di chuyển với tốc độ cao. Khi bị phát hiện, chúng lập tức tăng ga bỏ chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dù nhiều người dân đã truy đuổi, các đối tượng thường nhanh chóng tẩu thoát.

Ông Nguyễn Đình Phương (xã Bình Hiệp) cho biết: "Ngoài thiệt hại về tài sản, điều chúng tôi lo nhất là nguy cơ mất an toàn. Nếu người dân tự ý truy đuổi hoặc ngăn chặn, rất dễ xảy ra va chạm, thậm chí bị các đối tượng chống trả".

Theo ông Đặng Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã tăng cường tuần tra trên các tuyến đường liên xã, khu dân cư và những địa bàn thường xảy ra trộm chó, nhất là từ đêm khuya đến rạng sáng. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động có tổ chức, manh động và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nên công tác phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, cho rằng bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần chủ động bảo vệ tài sản bằng cách không thả rông chó vào ban đêm, xích hoặc nuôi nhốt cẩn thận, lắp đặt camera giám sát nếu có điều kiện và kịp thời báo cho lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn.