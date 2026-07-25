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Tai nạn giao thông tại xã Đức Cơ khiến 1 người tử vong

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trên địa bàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 24-7 tại đường Trường Chinh đoạn thuộc thôn Chư Ty 5, xã Đức Cơ.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến ông V. tử vong. Ảnh: CTV

Thời điểm trên, ông N.H.V. (SN 1968) điều khiển xe máy BKS 81T2-80xx lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng đến đường Ngô Mây đã tông vào đuôi xe bên trái của ô tô tải BKS 81C-009.xx đang đậu cùng chiều.

Anh Nguyễn Thành Đạt (SN 1997, trú tại xã Bờ Ngoong) cho biết đã đậu xe tại địa điểm trên từ khoảng 17 giờ cùng ngày, sau đó tắt máy và rời khỏi cabin.

Vụ tai nạn khiến ông V. tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

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