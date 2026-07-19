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Người dân xã Đức Cơ giao nộp 1 cá thể kỳ đà quý hiếm

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ 1 cá thể kỳ đà để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 17-7, chị Kpuih H’Ran (SN 2003, trú tại làng Lung Prông, xã Đức Cơ) đã phát hiện một cá thể kỳ đà trong khu vực rẫy của gia đình. Nhận thấy đây là loài động vật lạ, có đặc điểm giống các loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ, chị H’Ran chủ động liên hệ với Công an xã Đức Cơ để giao nộp.

Nhận thông tin, Công an xã Đức Cơ phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ nhanh chóng xác minh tiến hành lập biên bản và tiếp nhận cá thể động vật nói trên.

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Chị Kpuih H’Ran giao nộp cá thể kỳ đà quý hiếm. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể Kỳ đà vân có tên khoa học là Varanus nebulosus, thuộc nhóm loài IB loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ với trọng lượng 1,6 kg. Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe của cá thể này hoàn toàn ổn định, không bị thương tích sâu. Hiện tại, cá thể động vật trên đã được cơ quan chức năng nhận và chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hành động của chị Kpuih H’Ran thể hiện tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

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