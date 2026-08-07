Tai nạn rình rập trên tuyến đường dọc kênh Văn Phong

(GLO)- Tuyến đường ven kênh Văn Phong qua xã Bình An, Bình Hiệp và Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) hiện chưa được lắp đặt lan can, hàng rào bảo vệ nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xảy ra nhiều vụ tai nạn

Kênh Văn Phong dẫn nước từ đập dâng Văn Phong (thuộc thôn Phú Lạc, xã Bình An), chảy qua các xã Bình Hiệp, Hòa Hội với tuyến chính dài hơn 34 km. Hệ thống kênh có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Dọc tuyến kênh được xây dựng đường bê tông rộng phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, nhiều đoạn đường được thiết kế sát mép kênh nhưng không có lan can hoặc hàng rào bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực tế, nhiều năm qua, không ít trường hợp người và gia súc đã bị rơi xuống kênh.

Đường bê tông dọc kênh Văn Phong (đoạn qua xã Bình An) không có rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ người và phương tiện rơi xuống kênh. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Thanh Hùng (thôn Trường Định, xã Bình An) cho biết: “Đường dọc kênh ngày càng có nhiều người và phương tiện lưu thông nhưng không có rào chắn. Chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể bị té ngã, nhất là tại các đoạn đường cong.

Mái kênh dốc, kênh có độ sâu lớn, nhiều đoạn nước chảy xiết nên nếu rơi xuống, nạn nhân không chỉ bị thương mà còn đối mặt với nguy cơ đuối nước”.

Những năm gần đây, trên tuyến kênh Văn Phong qua địa bàn các xã Bình An, Bình Hiệp, Hòa Hội xảy ra nhiều vụ tai nạn. Gần đây nhất, trưa 21-7, ông N.V.L. (SN 1970, trú thôn Kiên Ngãi, xã Bình An) điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường ven kênh Văn Phong qua thôn Trường Định thì rơi xuống kênh rồi tử vong.

Trước đó, vào đầu tháng 7-2025, khi điều khiển xe máy trên tuyến đường dọc kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Bình Tân (xã Bình Hiệp), ông H.Đ.C. (SN 1974, trú thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp) cũng bị rơi xuống kênh dẫn đến tử vong.

Nguy cơ người và phương tiện rơi xuống kênh Văn Phong cũng hiện hữu trên tuyến ĐH.26 chạy dọc kênh qua xã Bình An. Theo người dân địa phương, tuyến đường này đã xảy ra không ít trường hợp người đi xe máy bị ô tô lấn làn, dẫn đến rơi xuống kênh.

Ngoài ra, một số cây cầu bắc qua kênh cũng bộc lộ nhiều bất cập. Điển hình là cầu tại Km2+00 trên tuyến ĐH.26, thuộc thôn Phú Lạc (xã Bình An) nằm ở vị trí đường cong, dốc nhưng chưa được lắp đặt hộ lan bảo vệ.

Cơ quan chức năng xác định đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô lao xuống kênh xảy ra ngày 21-2-2026 làm 2 người tử vong. Khu vực này cũng từng xảy ra nhiều vụ người đi xe máy rơi xuống kênh khi lưu thông theo hướng Bình An - Bình Hiệp.

Cần giải pháp căn cơ

Ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi V (thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, đơn vị quản lý đoạn kênh Văn Phong qua địa bàn xã Bình An và Bình Hiệp) cho biết: Kênh được xây dựng và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2014-2015. Cùng với công trình này, tuyến đường bê tông rộng 5 m dọc kênh cũng được xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Lượng, kênh có độ sâu khoảng 3,1 m, đáy rộng 5 m nhưng không được lắp đặt hàng rào bảo vệ dọc tuyến. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, toàn tuyến đã xảy ra khoảng 20 vụ tai nạn giao thông, đuối nước làm chết người. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đoạn kênh qua xã Bình An và Bình Hiệp đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm 5 người tử vong.

Trước đây, UBND huyện Tây Sơn (cũ) đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu tai nạn.

Xí nghiệp Thủy lợi V phối hợp với lực lượng công an khảo sát, nghiên cứu phương án xây dựng hàng rào bảo vệ dọc hai bên kênh. Tuy nhiên, qua tính toán sơ bộ, kinh phí đầu tư quá lớn nên phương án này phải tạm dừng.

Đoạn đường huyện ĐH.26 qua xã Bình An sát mép kênh Văn Phong nhưng không có hàng rào bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với các phương tiện giao thông. Ảnh: N.C

Để giảm thiểu tai nạn, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã lắp đặt gờ chắn, cọc tiêu, biển cảnh báo và biển báo giao thông dọc tuyến đường ven kênh nhằm nhắc nhở người dân chấp hành quy định, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn.

Đơn vị quản lý kênh cũng đã kiến nghị tỉnh nghiên cứu bố trí phao cứu sinh dọc tuyến để phòng ngừa đuối nước; đồng thời, khắc phục tạm thời những bất cập tại các cây cầu trên tuyến ĐH.26 qua xã Bình An nhằm giảm nguy cơ người và phương tiện rơi xuống kênh.

Từ những bất cập về hạ tầng và các vụ tai nạn đã xảy ra, cơ quan chức năng cần sớm rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng, triển khai các giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn giao thông cũng như tính mạng, tài sản của người dân.