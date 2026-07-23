Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19-5 đến 10-6 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng MyAloha với 25 câu hỏi. Đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại các xã, phường trong và ngoài khu vực của VKSND khu vực 7 - Gia Lai phụ trách.

9 cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương. Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, thí sinh có thể dự thi bằng mã QR hoặc đường liên kết.

Cuộc thi đã thu hút 1.563 lượt thí sinh, góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 205/2025/QH15, nâng cao nhận thức pháp luật về vai trò của VKSND trong bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai phát biểu tổng kết cuộc thi. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tổng kết, ông Lê Ngọc Phước - Viện trưởng VKSND khu vực 7 - Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho hay: Nghị quyết số 205/2025/QH15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ tinh thần cải cách tư pháp, tăng cường công tác bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối với các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội và bảo vệ lợi ích công.

“Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng số đã thể hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới hình thức tiếp cận pháp luật theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả và gần gũi với nhân dân” - ông Phước nhấn mạnh.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 9 giải gồm: 2 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các cá đạt thành tích xuất sắc.

2 cá nhân đến từ tỉnh Đắk Lắk đạt giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, 2 giải nhất thuộc về anh Nguyễn Duy Nhất và chị Trần Quế Anh cùng đến từ tỉnh Đắk Lắk.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về Nghị quyết số 205/2025/QH15.