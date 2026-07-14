Xã Ia Hiao quyên góp hơn 82 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 14-7, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026.

Ngay trong ngày đầu phát động, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Ia Hiao đã tiếp nhận 82.021.000 đồng từ sự chung tay ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Cán bộ, công chức xã Ia Hiao chung tay ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ảnh: N.T

Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh-Liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Theo Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Ia Hiao, đợt vận động vẫn đang tiếp tục tiếp nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh buổi phát động. Ảnh: N.T

Các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp tại Phòng Văn hóa-Xã hội (Văn phòng Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Ia Hiao), thôn Sô Ma Lơng, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai hoặc tài khoản số: 0011262003 tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với nội dung: “Ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã Ia Hiao năm 2026”.