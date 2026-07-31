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Người dân Chư Sê giao nộp 2 cá thể rùa núi vàng quý hiếm

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Vào lúc 8 giờ ngày 30-7, anh Phan Bảo Chín (SN 2001, trú thôn 9, xã Chư Sê) trên đường đi làm về, khi đến khu vực bờ kè thuộc thôn 8 (xã Chư Sê) thì phát hiện một cá thể rùa đang bò trên đường.

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Anh Phan Bảo Chín giao nộp cá thể rùa quý hiếm. Ảnh: ĐVCC

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nương (SN 1960, trú thôn Dun Bêu, xã Chư Sê) cũng phát hiện một cá thể rùa tại khu vực bờ kè thôn 8.

Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, cả hai đã tự nguyện đưa các cá thể rùa đến Công an xã Chư Sê để giao nộp.

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Bà Nguyễn Thị Nương giao nộp cá thể rùa núi vàng. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Chư Sê đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiến hành kiểm tra, xác định cả hai cá thể đều là rùa núi vàng, thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm. Mỗi cá thể có trọng lượng khoảng 1,5 kg. Hiện 2 cá thể rùa đã được bàn giao cho Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã Chư Sê và Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê để tiếp tục chăm sóc, hoàn thiện các thủ tục và thả về môi trường tự nhiên.

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