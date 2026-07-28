Gia Lai: Trao 180 suất quà cho hộ khó khăn và người dân làng Cùi

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 180 suất quà, trong đó 80 suất dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Cạn và 100 suất quà dành cho người dân làng Cùi thuộc các xã Ia O, Ia Chía, Ia Dom, Đức Cơ và Bàu Cạn.
Mỗi suất quà 800.000 đồng, gồm 10kg gạo, sữa, mì tôm, cá khô, các nhu yếu phẩm thiết yếu khác và 100.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, Ban tổ chức còn phục vụ bữa ăn và sữa miễn phí cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 170 triệu đồng.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân làng Cùi, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.