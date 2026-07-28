Gia Lai: Trao 180 suất quà cho hộ khó khăn và người dân làng Cùi

(GLO)- Ngày 25-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Tấm lòng vàng nhân ái Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân làng Cùi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 180 suất quà, trong đó 80 suất dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Cạn và 100 suất quà dành cho người dân làng Cùi thuộc các xã Ia O, Ia Chía, Ia Dom, Đức Cơ và Bàu Cạn.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân làng Cùi. Ảnh: Ánh Kiều

Mỗi suất quà 800.000 đồng, gồm 10kg gạo, sữa, mì tôm, cá khô, các nhu yếu phẩm thiết yếu khác và 100.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, Ban tổ chức còn phục vụ bữa ăn và sữa miễn phí cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 170 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân làng Cùi, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.