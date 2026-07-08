Bàn giao 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo ở xã Đức Cơ

Đây là 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trước đây sinh sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
Công trình được khởi công từ ngày 4-5 và hoàn thành vào ngày 30-6-2026. Mỗi căn nhà có diện tích 36m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, tường xây, mái lợp tôn.
Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 90 đến 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng và huy động từ các nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, đoàn viên, hội viên cùng người dân địa phương đã đóng góp ngày công lao động xây dựng nhà.