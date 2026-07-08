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Bàn giao 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo ở xã Đức Cơ

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ngày 8-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Cơ tiến hành nghiệm thu, bàn giao 2 căn nhà cho gia đình bà Rơ Chăm H’Piêm (làng Ấp) và ông Siu A (làng Krai).

Đây là 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trước đây sinh sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

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Bàn giao căn nhà cho gia đình bà Rơ Chăm H’Piêm (làng Ấp). Ảnh: Đinh Yến

Công trình được khởi công từ ngày 4-5 và hoàn thành vào ngày 30-6-2026. Mỗi căn nhà có diện tích 36m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, tường xây, mái lợp tôn.

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Bàn giao căn nhà cho ông Siu A (làng Krai). Ảnh: Đinh Yến

Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 90 đến 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng và huy động từ các nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, đoàn viên, hội viên cùng người dân địa phương đã đóng góp ngày công lao động xây dựng nhà.

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