Đoàn xã Đức Cơ phối hợp tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên

(GLO)- Tối 16-6, Đoàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã và Trung tâm Văn hóa - Thông tin xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật tại làng Lung Prông, thu hút đông đảo đoàn viên và thanh thiếu niên thuộc diện cần quan tâm, giáo dục trên địa bàn tham gia.

Cán bộ Công an xã Đức Cơ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên và thanh thiếu niên tại làng Lung Prông. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, báo cáo viên đã tuyên truyền các chuyên đề về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phòng - chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phòng - chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên và trách nhiệm của công dân trong cộng đồng.

Thông qua chương trình, đoàn viên và thanh thiếu niên được bổ sung kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh; tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.