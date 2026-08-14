Gia Lai: Đạt nhiều giải thưởng tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII khu vực miền Trung

(GLO)- Tin từ Tỉnh Đoàn Gia Lai, đội tuyển Tin học trẻ tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều giải thưởng tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII-năm 2026 khu vực miền Trung.

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Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII-năm 2026 khu vực miền Trung được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 4-7-2026 tại TP. Huế, với sự tham gia của hơn 1.800 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong khu vực.



Đội tuyển tỉnh Gia Lai có 35 thí sinh tham gia tranh tài ở nhiều bảng thi, gồm: bảng A (3 thí sinh), bảng B (3 thí sinh), bảng M1 (3 thí sinh), bảng M2 (3 thí sinh), bảng C1 (3 đội), bảng C2 (3 thí sinh), bảng D1 (2 đội), bảng D2 (3 đội) và bảng D3 (2 đội). Đây đều là những thí sinh đã đạt thành tích cao, giành giải nhất, nhì tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đội tuyển Tin học trẻ tỉnh Gia Lai tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII-năm 2026 khu vực miền Trung. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, ở bảng A (lập trình khối Tiểu học), đội tuyển của tỉnh có em Lương Văn Quyến (lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prông) đạt giải nhất; Lê Minh Bảo (lớp 5A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) đạt giải nhì; Nguyễn Khoa Nam (lớp 5A2, Trường Tiểu học Vân Canh, xã Vân Canh) đạt giải ba.

Ở bảng B (lập trình khối THCS), đội tuyển của tỉnh có em Nguyễn Hoàng Hữu Tín (lớp 8A6, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định) đạt giải nhất; Lê Nhật Khang (lớp 9, Trường THCS Mỹ Chánh, xã An Lương) đạt giải khuyến khích.

Ở bảng C1 (lập trình khối THPT chuyên), 2 nhóm thí sinh Phạm Nguyễn Ngọc Trí và Dương Trung Tín (lớp 11Tin, Trường THPT chuyên Chu Văn An, phường Bồng Sơn); Phạm Minh Quân (lớp 11C3A) và Nguyễn Thanh Bình (lớp 11C8, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải ba. Nhóm thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (lớp 11C3A) và Đoàn Nhật Anh (lớp 12C3B, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải khuyến khích.

Ở bảng C2 (lập trình khối THPT không chuyên), em Lê Đức Trọng (lớp 11A7), Đặng Hiếu Nghĩa (lớp 10A7, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đạt giải nhì; em Võ Thành Luân (lớp 11A8, Trường THPT số 1 Quang Trung, xã Tây Sơn) đạt giải ba.

Ở bảng D1 (sản phẩm sáng tạo khối Tiểu học), nhóm thí sinh Nguyễn Hoàng Bách (lớp 5C) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (lớp 5E, Trường Tiểu học số 1 Bình Định, phường Bình Định) đạt giải nhì.

Ở bảng D2 (sản phẩm sáng tạo khối THCS), nhóm thí sinh Nguyễn Duy Nhật Minh và Đỗ Thiện Phong (lớp 8A10, Trường THCS Bồng Sơn, phường Bồng Sơn) đạt giải nhất; nhóm thí sinh Nguyễn Lân Nhật và Nguyễn Thanh Hà (lớp 8A4, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) đạt giải nhì; nhóm thí sinh Trần Công Thắng, Hoàng Thế Sơn (lớp 6.3, Trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng) đạt giải ba.

Ở bảng D3 (sản phẩm sáng tạo khối THPT), nhóm thí sinh Lê Minh Phương (lớp 11C1) và Đinh Đức Anh (lớp 11C6, Trường THPT Lê Hoàn, xã Đức Cơ) đạt giải khuyến khích.

Ở bảng M1 (tư duy thuật toán khối Tiểu học), em Cao Phong (lớp 5D, Trường Tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam) đạt giải nhì; Hoàng Minh Huy (lớp 5A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt), Lê Bùi Phương Anh (lớp 5C, Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh) đạt giải ba.

Ở bảng M2 (tư duy thuật toán khối THCS), em Võ Đặng Ngọc Lâm (lớp 7A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku), Nguyễn Tiến Anh (lớp 7A6, Trường THCS Cát Minh, xã Đề Gi) đạt giải nhất. Em Nguyễn Đăng Khôi (lớp 9A2, Trường THCS Phước Thành, xã Tuy Phước Tây) đạt giải ba.

Em Lương Văn Quyến (Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prông) là 1 trong các thí sinh được chọn tham gia vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Cùng với các thí sinh được Tỉnh Đoàn Gia Lai chọn tham gia Hội thi, một số thí sinh đã lựa chọn tham gia hình thức thi tự do và đạt kết quả. Ở bảng A có thí sinh Lê Duy Khoa (lớp 5A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt) đạt giải ba.

Ở bảng B, em Trịnh Hoàng Huy (lớp 7A5), Trịnh Quang Hưởng (lớp 8A4), Hà Bùi Hoàng Long (lớp 7A5, Trường Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku); Nguyễn Đức Phổ (lớp 8A6, Trường THCS Chu Văn An, xã Chư Sê) đạt giải ba.

Em Nguyễn Quốc Khánh (lớp 11A1, Trường THPT Ya Ly, xã Ia Ly) đạt giải khuyến khích bảng C1.

Ở bảng C2, em Nguyễn Hoàng Long (lớp 11A7), Trần Bá Trọng (lớp 10A7, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) và Nguyễn Duy Đạt (lớp 10A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) đạt giải nhì. Em Hồ Hoàng Long (lớp 11A7), Nguyễn Văn Long (lớp 10A1, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đạt giải ba. Em Dương Công Nhật Minh (lớp 10A1, Trường THPT Ya Ly, xã Ia Ly) đạt giải ba.

Các nhóm thí sinh: Cao Hoàng Vy (lớp 11A1) và Nguyễn Ngọc Bảo Vy (lớp 11A3, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đạt giải nhì; Lê Đình Bảo Hoàng (lớp 11A1), Phạm Thành Khang (lớp 11A3, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đạt giải khuyến khích; Trần Quốc An (lớp 10A1) và Đồng Ánh Linh (lớp 11A3, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) đạt giải khuyến khích bảng D3.

Ở bảng M1, em Nguyễn Khoa Nam (lớp 5A2, Trường Tiểu học Vân Canh, xã Vân Canh) đạt giải nhất.

Ở bảng M2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) có 5 thí sinh đăng ký thi tự do và đạt giải, gồm: Vũ Hoàng Nam (lớp 7A5), Trịnh Hoàng Huy (lớp 7A5), Nguyễn Lân Nhật (lớp 8A4) đạt giải nhì; em Nguyễn Xuân Phát (lớp 6A2), Hà Bùi Hoàng Long (lớp 7A5) đạt giải ba.

Trên cơ sở này, Ban tổ chức đã lựa chọn các thí sinh tham dự vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8-2026.

Tỉnh Gia Lai có em Lương Văn Quyến (lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prông), em Lê Minh Bảo (lớp 5A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) dự thi bảng A.

Ở bảng B có em Nguyễn Hoàng Hữu Tín (lớp 8A6, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định).

Ở bảng D1, có nhóm thí sinh Nguyễn Hoàng Bách (lớp 5C) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (lớp 5E, Trường Tiểu học số 1 Bình Định, phường Bình Định). Ở bảng D2 có nhóm thí sinh Nguyễn Duy Nhật Minh và Đỗ Thiện Phong (Trường THCS Bồng Sơn, phường Bồng Sơn).

Ở bảng M1, có thí sinh Nguyễn Khoa Nam (lớp 5A2, Trường Tiểu học Vân Canh, xã Vân Canh). Ở bảng M2 có 2 thí sinh: Võ Đặng Ngọc Lâm (lớp 7A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) và Nguyễn Tiến Anh (lớp 7A6, Trường THCS Cát Minh, xã Đề Gi).