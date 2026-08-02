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Tỉnh đoàn Gia Lai tặng công trình “Thắp sáng quê hương” tại Quảng Ngãi

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 1-8, tại xóm 1, thôn Thọ Nam, xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Công ty TNHH Công Nghệ Hưng Lợi tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng quê hương".

Công trình trị giá 50 triệu đồng, do Công ty TNHH Công Nghệ Hưng Lợi tài trợ thông qua sự kết nối của Tỉnh đoàn Gia Lai.

Tuyến đường được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời Sokoyo DB01 ECO 15W sử dụng chip LED Philips, pin LiFePO4 3.2V/40Ah, tấm pin Mono 40W, tích hợp chế độ tự động bật/tắt và điều khiển từ xa.

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Khánh thành, bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng quê hương". Ảnh: ĐVCC

Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường xóm 1 (thôn Thọ Nam), góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai cùng Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi trao 8 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thọ Phong.

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Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp (bên trái) cùng ông Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Hưng Lợi tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Kinh (thôn Thọ Lộc) và tham quan mô hình thanh niên trồng nấm đông trùng hạ thảo tại thôn Phong Niên Thượng (xã Thọ Phong).

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Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Kinh. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi triển khai thêm 1 công trình “Thắp sáng quê hương”; góp phần tăng cường các hoạt động phối hợp, sẻ chia giữa các đơn vị thuộc cụm thi đua số 4 Trung ương Đoàn.

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