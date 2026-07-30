“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

“Đâu cần thanh niên có”

Tính đến ngày 1-8, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn triển khai 12 đội hình tình nguyện (35-40 sinh viên/đội) đến các địa bàn như Vân Canh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn, Bình Hiệp, Tây Sơn, Tuy Phước Tây… đồng thời cử sinh viên tham gia các đội hình chuyên ngành của tỉnh.

Là 1 trong số các đội tham gia “Mùa hè xanh” năm nay, Câu lạc bộ Viết tiếp Ước mơ Giảng đường (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) gồm 18 thành viên đã đến thôn Cảnh An (xã Tuy Phước Tây).

Những ngày tình nguyện ở đây gắn với những phần việc gần gũi với đời sống: trao 20 suất quà, tổng trị giá 3,5 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trồng 30 cây xanh tại khuôn viên nhà văn hóa thôn và các tuyến đường; sơn sửa, làm đẹp 20 trụ điện dọc tuyến đường trung tâm; dọn vệ sinh mương thoát nước, thu gom rác, phát quang bụi rậm…

Không khí lao động sôi nổi khi sinh viên cùng đoàn viên, thanh niên địa phương chung tay chỉnh trang từng khu vực. Những trụ điện được làm mới, những mảng xanh được bổ sung, cảnh quan thôn xóm sạch, đẹp hơn.

Bà Nguyễn Thị Kim Lệ - Trưởng thôn Cảnh An - cho biết: “Các phần việc sinh viên thực hiện đều rất ý nghĩa, góp phần cải thiện cảnh quan cho thôn. Sự chung tay của các cháu cũng tạo thêm động lực để người dân cùng tham gia giữ gìn môi trường, chăm sóc những công trình sau khi đội hình tình nguyện rời địa phương”.

Tại thôn Roh (xã Lơ Pang), “Mùa hè xanh” cũng gắn với nhiều hoạt động hướng đến đời sống người dân, nhất là trẻ em. Tham gia đội hình tình nguyện tại đây có 20 sinh viên tiêu biểu đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương.

Từ “Vườn dừa thanh niên”, “Đường cờ Thanh niên” đến những phần quà dành cho trẻ em, quần áo mới, hoạt động sinh hoạt hè, các phần việc được triển khai theo nhu cầu thực tế của địa phương. Ngoài ra, một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ sửa điện; trẻ em được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích.

Ở xã Ia Chia, hơn 40 sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thực hiện những phần việc đậm dấu ấn chuyên môn, gắn với đặc thù vùng biên.

Cùng với tập huấn kỹ thuật canh tác cây cà phê, cây điều cho nông dân, đội hình tình nguyện thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên” với 10 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài khoảng 500 m; phối hợp thực hiện “Tuyến đường cờ Tổ quốc”; sơn sửa, vệ sinh khu vực nhà vệ sinh Trường THCS Lê Hồng Phong và trao 2 bộ lưới bóng chuyền phục vụ hoạt động thể thao của thanh niên địa phương.

Bàn giao công trình "Thắp sáng đường biên" với 10 đèn năng lượng mặt trời tại xã Ia Chia. Ảnh: H.H

Các hoạt động tiếp tục được “nối dài” bằng những lớp tiếng Anh miễn phí, tuyên truyền phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường và tảo hôn; tổ chức sân chơi hè, giao lưu văn nghệ, thể thao với cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên. Đội hình tình nguyện cũng tặng quà cho các gia đình, học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Trao kiến thức, nhận trải nghiệm

Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi phần việc được trao đi hay một kỹ năng được chia sẻ đều góp thêm một dấu ấn của tuổi trẻ trong mùa hè tình nguyện. Với sinh viên, đó cũng là hành trình để học hỏi từ thực tế, trưởng thành qua những trải nghiệm và hiểu hơn giá trị của việc góp sức cho cộng đồng.

Trực tiếp hướng dẫn trẻ ở thôn Roh những kỹ năng cơ bản để xử lý tai nạn, thương tích, bạn Nguyễn Ngọc Diệu (lớp Cao đẳng Điều dưỡng 17B, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) chia sẻ: “Được trực tiếp vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để hướng dẫn các em nhỏ thực hành khiến tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chuyên môn mình đang theo đuổi. Những điều được học trên giảng đường khi đưa vào thực tế có thể trở thành kỹ năng hữu ích cho cộng đồng, đó là trải nghiệm rất đáng quý”.

Diệu hướng dẫn trẻ em thôn Roh kỹ năng sơ cấp cứu khi ngạt nước. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Ia Chia, trong chương trình tập huấn do sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty cổ phần Entobel Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, những kiến thức về chăm sóc cây cà phê, cây điều theo từng giai đoạn sinh trưởng, sử dụng phân bón hợp lý, nhận biết và phòng trừ sâu bệnh được trao đổi gắn với thực tế sản xuất của người dân.

Bạn Hồ Minh Lợi - Đội trưởng đội hình Mùa hè xanh Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh thường trực tại tỉnh Gia Lai - cho biết: “Chúng tôi mong muốn đưa những kiến thức đã học để giúp bà con có thêm kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Khi thấy người dân chăm chú lắng nghe trong buổi tập huấn, tôi cảm nhận những điều mình mang đến thực sự có ý nghĩa. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa”.

“Mùa hè xanh” cũng mang đến cho sinh viên những trải nghiệm không dễ có được trong những ngày học tập thường nhật.

Những ngày mưa kéo dài, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn hay những bữa cơm giản dị nơi vùng biên trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Đổi lại là tình cảm chân thành của người dân qua từng bó củi, món quà nhỏ hay lời động viên đầy chân tình.

“Mùa hè xanh” tại xã Tuy Phước Tây để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi tình nguyện viên. Ảnh: ĐVCC

Phan Thùy Duyên (lớp Sư phạm Tin học K46, Trường Đại học Quy Nhơn) nhớ nhất những bữa cơm tập thể và những buổi tối cả đội cùng ngồi lại chia sẻ câu chuyện trong ngày, rút kinh nghiệm và động viên nhau trước ngày làm việc kế tiếp.

“Đêm lửa trại tổng kết, khi tất cả cùng nắm tay nhau hát vang những bài hát tuổi trẻ, chia sẻ cảm xúc và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm, tôi cảm nhận đó là khoảnh khắc khép lại chiến dịch nhưng cũng mở ra những tình bạn đẹp và những kỷ niệm khó quên” - Duyên tâm sự.