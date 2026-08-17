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Trần Thị Ngọc Hà: Từ học sinh nghèo đến cán bộ trẻ giàu bản lĩnh

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN (thực hiện)
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(GLO)- Chị Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban Xây dựng Ðảng, Ðảng ủy xã Lơ Pang (tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải nhì tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II (diễn ra tại phường Quy Nhơn, từ ngày 28 đến 31-7). 

Ðây là thành tích đáng tự hào khi hội thi quy tụ những báo cáo viên xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành và các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Theo đuổi lý tưởng phục vụ cộng đồng

Từ một học sinh nghèo từng nhận học bổng tiếp sức đến trường, chị Trần Thị Ngọc Hà (SN 1989) hôm nay đã trưởng thành và gặt hái nhiều thành công.

Ngoài giải nhì nêu trên, trước đó, vào năm 2021, chị còn xuất sắc đạt giải nhì Liên hoan báo cáo viên toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Hành trình ấy không chỉ được đánh dấu bằng những thành tích trong công tác mà còn là sự bền bỉ vượt khó để theo đuổi lý tưởng phục vụ cộng đồng.

Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân?

- Tốt nghiệp lớp 12, tôi nhận được học bổng tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ dành cho học sinh nghèo vượt khó đậu đại học. Vì vậy, tôi thấu hiểu cảm giác hạnh phúc của những học sinh nghèo khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng. Đó chính là lý do vì sao tôi gắn bó với các hoạt động tình nguyện từ khi còn là sinh viên cho đến khi ra trường đi làm.

Khi mới đi làm, tôi công tác tại huyện Mang Yang cũ. Khi ấy, huyện có hơn 62% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với rất nhiều học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi có thời gian khá lâu gắn bó với công tác Đoàn và đã kết nối, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

7 năm làm công tác Đoàn thực sự là một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp của tuổi thanh xuân và dạy cho tôi rất nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong công việc và cuộc sống.

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Chị Hà có 7 năm làm công tác Đoàn và kết nối tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: NVCC

Châm ngôn sống nào chị tâm đắc nhất?

- Tôi thích mấy câu thơ “Nếu là con chim, chiếc lá/Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/Lẽ nào vay mà không có trả/Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?” (Một khúc ca xuân, Tố Hữu) và lấy đó làm châm ngôn sống của mình.

Tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy học được cách cho đi trước khi chúng ta biết cách nhận lại, đó là điều mà tôi luôn tâm huyết.

Dấu ấn từ một hội thi

Xuất sắc giành giải nhì tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II, chị Hà khẳng định đó sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc.

Theo chị, phần thưởng lớn nhất của người làm công tác tuyên truyền không chỉ là một giải thưởng, mà là khi chủ trương của Đảng đến được với nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đồng thuận và cùng thực hiện. Đó cũng sẽ là mục tiêu mà chị tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

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Chị Trần Thị Ngọc Hà (thứ 4 từ phải sang) đạt giải nhì tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II. Ảnh: NVCC

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đạt giải tại hội thi?

- Giải nhì Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II là niềm vinh dự, tự hào và cũng là dấu mốc rất ý nghĩa đối với bản thân.

Tôi rất bất ngờ và rất vui khi biết tin mình được giải nhì bởi tham gia hội thi có tới 47 thí sinh đến từ 17 tỉnh, thành phía Nam cùng với 4 đảng ủy cấp Trung ương, đây là những báo cáo viên xuất sắc nhất của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội thi, chị đã lựa chọn nội dung trọng tâm nào để truyền tải tới người nghe?

- Tôi lựa chọn chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” để báo cáo, bởi tôi hiểu rằng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là nhiệm vụ quan trọng của Đảng được tiến hành thường xuyên, thận trọng.

Đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang khẩn trương đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả thì việc phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới lại càng cần thiết hơn. Đây cũng là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tôi nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất để một bài tuyên truyền về nghị quyết tạo được sự hấp dẫn, dễ hiểu và dễ nhớ chính là tính thiết thực gắn liền với lợi ích thiết thân của người nghe, được thể hiện qua ngôn ngữ giản dị, cụ thể và cách dẫn dắt gần gũi, sát với thực tế.

Song song với báo cáo thì phải liên hệ thực tiễn gắn với địa phương, cơ quan, đơn vị bằng các mô hình hay, người thật việc thật để minh họa cho nội dung nghị quyết.

Để người dân hiểu hơn, tin hơn

Công tác tại một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chị gặp khó khăn gì trong quá trình tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng?

- Sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi công tác tại xã Lơ Pang, cách trung tâm huyện cũ gần 30 km.

Đây là sự lựa chọn của tôi và được lãnh đạo đồng ý. Sau sáp nhập, khối lượng công việc của cấp cơ sở tăng lên rất nhiều, yêu cầu công việc cũng cao hơn, gấp rút hơn. Ban Xây dựng Đảng do tôi phụ trách cả 3 mảng gồm tổ chức, tuyên giáo, dân vận với áp lực rất lớn.

“Báo cáo viên giỏi không phải là người nói nhiều nhất, nói hay nhất, mà là người sau mỗi buổi tuyên truyền có thể làm cho người dân hiểu hơn, tin hơn để cùng hành động với hệ thống chính trị”.

Chị Trần Thị Ngọc Hà

Rào cản lớn nhất trong công tác tuyên truyền là sự khác biệt về ngôn ngữ. Xã có hơn 83% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Bahnar, việc tuyên truyền bằng tiếng phổ thông sẽ giảm đi rất nhiều hiệu quả, nhưng để nói thành thạo được tiếng địa phương thì không hề dễ dàng đối với cán bộ.

Chúng tôi đã khắc phục bằng cách tuyên truyền song ngữ, tuy nhiên, hiệu quả mang lại vẫn chưa cao. Mục tiêu của tôi là học để nói được tiếng địa phương nhưng vẫn chưa làm được, đây cũng chính là điểm yếu của bản thân.

Khó khăn nữa là một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế nên đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải thực sự tâm huyết, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn thì mới đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền.

Theo chị, làm thế nào để công tác tuyên truyền ở cơ sở không khô khan mà thực sự đi vào cuộc sống?

- Theo tôi, trước hết người làm công tác tuyên truyền phải hiểu dân, gần dân và nói bằng ngôn ngữ của họ. báo cáo viên giỏi không phải là người nói nhiều nhất, nói hay nhất, mà là người sau mỗi buổi tuyên truyền có thể làm cho người dân hiểu hơn, tin hơn để cùng hành động với hệ thống chính trị.

Khi chủ trương của Đảng trở thành hành động tự giác của người dân, đó mới là thành công của công tác tuyên truyền.

Xin cảm ơn chị!

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