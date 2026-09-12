Gần 200 đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 40 hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.