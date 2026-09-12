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Gần 200 đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 40 hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 12-9, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 34) tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với sự tham gia của gần 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn Pháo binh 40 đã tích cực vệ sinh doanh trại, phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan trong và xung quanh đơn vị.

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Tuổi trẻ Lữ đoàn 40 sôi nổi hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động góp phần xây dựng môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn cảnh quan, môi trường đơn vị.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 40 trong xây dựng đơn vị. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, lan tỏa những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Quân đội.

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