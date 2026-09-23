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Bí thư chi đoàn 20 lần hiến máu

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(GLO)- Anh Trần Quốc Việt (SN 1992) - Bí thư Chi đoàn thôn 5 (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có 20 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần tham gia hiến máu khẩn cấp. Anh còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên Máu nóng Ia Grai.

Từ tháng 1-2024 đến nay, anh cùng các thành viên CLB Tình nguyện viên Máu nóng Ia Grai duy trì hoạt động phát cơm, sữa miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Ia Grai vào ngày 1 và 15 hằng tháng.

“Khi tham gia bằng sự tự nguyện và trách nhiệm, tôi thấy những việc làm ấy càng có ý nghĩa và có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia đến mọi người” - anh Việt chia sẻ.

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Anh Trần Quốc Việt đã có 20 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2017, anh Việt trở về địa phương và tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức.

Năm 2019, anh được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn thôn 1. Từ tháng 7-2026, sau khi thôn 1, thôn 2 và thôn Thắng Trạch 2 (xã Ia Grai) sáp nhập thành thôn 5, anh tiếp tục được tín nhiệm đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn.

Trên cương vị cán bộ Đoàn ở cơ sở, anh luôn trăn trở làm sao để hoạt động của chi đoàn không chỉ dừng ở những phong trào theo đợt mà thực sự gắn với nhu cầu của người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Anh cùng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong hoạt động chuyển đổi số, anh vận động đoàn viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân. Khoản thù lao nhận được từ các hoạt động này, anh tự nguyện đóng góp để gây quỹ chi đoàn.

Trước thềm năm học 2026-2027, nhận thấy một số học sinh trên địa bàn còn thiếu sách giáo khoa, anh chủ động kết nối, vận động sách cũ còn sử dụng được để trao tặng 20 em. Cùng với đó, anh kết nối các nhà hảo tâm trao hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh Việt, chăm lo thiếu nhi không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn cần tạo môi trường để các em vui chơi, rèn luyện và phát triển kỹ năng. Vì vậy, trong dịp hè năm 2026, Chi đoàn thôn 5 tổ chức tập luyện và tạo điều kiện để thiếu nhi tham gia các trò chơi, hội thi do Đoàn xã Ia Grai tổ chức. Chi đoàn thôn 5 còn phối hợp với Chi đoàn Công an xã Ia Grai tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu nhi.

Anh Phan Văn Giáp - Bí thư Đoàn xã Ia Grai - nhận xét: “Trong các hoạt động tình nguyện, anh Việt luôn tích cực tham gia, đồng thời chủ động góp ý để xây dựng phong trào Đoàn ở cơ sở. Qua đó, góp phần tập hợp thanh niên và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”.

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