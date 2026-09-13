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Đoàn xã Đak Pơ tổ chức cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số”

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 12-9, Đoàn xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số” năm 2026.

Cuộc thi có 4 đội tham gia, gồm: Thung lũng số, Sóng đại ngàn, Đại ngàn số và Khởi nghiệp số. Mỗi đội có 10 thành viên là đoàn viên, thanh niên ở xã.

Mỗi đội xây dựng 1 gian hàng số và thực hiện 1 phiên livestream bán hàng trực tuyến với thời lượng 45 phút. Các phiên livestream được phát trực tiếp trên Fanpage “Chợ số Đak Pơ”. Nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng được giới thiệu như: Rượu cần OCOP Đak Pơ, mật ong ruồi rừng, măng le, yến sào, đậu đen xanh lòng, dưa leo, na thái,....

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Đội Đại Ngàn Số thực hiện phiên livestream bán hàng trực tuyến. Ảnh: Chu Hằng

Các đội chủ động lựa chọn sản phẩm để giới thiệu, bán hàng trên livestream, ưu tiên nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm thủ công, đặc trưng văn hóa địa phương. Sản phẩm phải có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, giá bán, người cung cấp và bảo đảm quy định liên quan.

Nhiều đơn đặt hàng được chốt ngay trong thời gian livestream, đem lại doanh thu 7,2 triệu đồng cho các hộ dân và chủ thể OCOP. Kết thúc phiên chợ số, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển giao hàng tận tay người mua.

Thông qua cuộc thi, đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm thực tế kỹ năng xây dựng nội dung số, livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, quảng bá sản phẩm và ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt động còn góp phần phát huy hiệu quả mô hình “Chợ số Đak Pơ”, từng bước hình thành kênh kết nối giữa người sản xuất, hộ kinh doanh, đoàn viên thanh niên và người tiêu dùng; góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế tại địa phương.

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Đội "Thung lũng số" giành giải nhất tại cuộc thi. Ảnh: Chu Hằng

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích.

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