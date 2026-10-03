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Gia Lai có 1 đại diện được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

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(GLO)- Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 34 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 đại diện là cô Trần Thị Thái Hà (SN 1987), giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ayun (xã Ayun).

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Cô Trần Thị Thái Hà luôn dành sự quan tâm cho học sinh ở vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Gắn bó với một ngôi trường vùng 3, nơi có 80% học sinh là người dân tộc Bahnar, cô Hà luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để đưa hoạt động Đội đến từng điểm trường. Với 3 phân hiệu, 10 điểm trường và hơn 1.000 học sinh, cô chủ động xây dựng lực lượng học sinh nòng cốt để duy trì phong trào. Liên đội Trường Tiểu học Ayun nhiều năm liền được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Cô Hà từng được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam, danh hiệu Á khoa toàn hội trại và kỷ lục môn quan sát tại Trại huấn luyện Kim Đồng khu vực phía Nam năm 2020. Cô Hà cũng được Tỉnh đoàn tặng bằng khen “Giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn, Đội trường học tiêu biểu”, bằng khen “Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh”.

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Nhiều hoạt động ý nghĩa được cô giáo Trần Thị Thái Hà tổ chức cho học sinh vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Từ 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu do Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử, Hội đồng đã xét chọn 34 thầy cô tiêu biểu, xuất sắc để tuyên dương tại TP. Hà Nội, dự kiến tổ chức vào tháng 11-2026.

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