Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân sẽ được trao giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”

(GLO)- Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 26 cá nhân được xét chọn, tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026. Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân là đại diện duy nhất của Gia Lai trong danh sách này.

Hội đồng xét chọn giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 đã tiếp nhận được 62 hồ sơ, trong đó nhiều ứng viên có thành tích xuất sắc. Hội đồng xét chọn giải thưởng đã họp xét duyệt và lựa chọn 26 cá nhân tiêu biểu nhất để vinh danh.

Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân (thứ 2 từ trái sang) được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao tặng giải thưởng “15 tháng 10”. Ảnh: M.N

26 gương tiêu biểu hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, công nghệ, thể thao, khởi nghiệp, công tác xã hội và hoạt động Hội. Tỉnh Gia Lai có 1 thanh niên khuyết tật được tuyên dương, đó là chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân (SN 2003), nhân viên hành chính Công ty TNHH 2S Tinkering (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Chị Hân hiện đang đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam. Bên cạnh đó, chị Hân còn là biên tập viên của Thư viện số “Thiên thần chậm bước” do Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (TP. Hồ Chí Minh) triển khai dành cho trẻ khuyết tật.

Tháng 10-2025, chị Hân được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao tặng giải thưởng “15 tháng 10”.

Lễ trao giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” dự kiến diễn ra trong tháng 9-2026 tại TP. Hà Nội.