Tuổi trẻ Gia Lai “khởi động” mùa hè tình nguyện với các công trình xanh

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Ngày Môi trường thế giới (5-6), nhiều công trình, mô hình thanh niên mang thông điệp sống xanh đã được các cấp đoàn, hội trong tỉnh Gia Lai triển khai sôi nổi ngay từ những ngày đầu ra quân.

Tháng 5-2026, xã Nhơn Châu nhộn nhịp hơn thường lệ khi lực lượng đoàn viên thanh niên tất bật lắp đặt công trình “Thắp sáng đảo quê hương”. Sau gần một tháng thi công, 50 trụ đèn năng lượng mặt trời đã được hoàn thiện dọc các tuyến đường trong khu tái định cư thôn Tây với tổng kinh phí 175 triệu đồng; chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 28-5.

Công trình do nhiều đơn vị cùng tài trợ: Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (120 triệu đồng); Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Doanh nhân trẻ Gia Lai (20 triệu đồng); Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi (15 triệu đồng); Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại (10 triệu đồng); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (10 triệu đồng).

Công trình "Thắp sáng đảo quê hương" tại xã Nhơn Châu chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 28-5.

Việc chọn hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời là giải pháp vừa tiết kiệm điện, vừa góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng năng lượng sạch trong cộng đồng dân cư. Hệ thống chiếu sáng mới cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng mất an toàn vào ban đêm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt của người dân.

Bà Trần Thị Mỹ (43 tuổi, người dân ở khu tái định cư thôn Tây) chia sẻ: “Trước đây nhiều đoạn đường tối nên bà con đi lại khá bất tiện. Nay có hệ thống đèn năng lượng mặt trời, người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi vì việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn trước”.

Tại phường An Nhơn Bắc, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè chính thức khởi động với việc khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi từ vật liệu tái chế” (trị giá 28 triệu đồng, do Tỉnh đoàn thực hiện) tại Trường Tiểu học Nhơn Hạnh. Bên cạnh các hạng mục mới như cầu tuột, bập bênh… đoàn viên thanh niên còn tận dụng những chiếc lốp xe cũ để làm thành xích đu. Dịp này, Đoàn phường còn triển khai mô hình “Vườn cây thanh niên” (10 triệu đồng) tại Trường THCS Nhơn Thành.

“Đoàn phường hướng đến những mô hình trực quan, gần gũi để học sinh dễ tiếp cận thông điệp sống xanh. Khi thấy những vật liệu cũ được tận dụng hay khuôn viên trường học có thêm nhiều cây xanh, các em sẽ dễ hình dung hơn về việc bảo vệ môi trường từ những điều rất gần gũi quanh mình” - anh Nguyễn Anh Vũ - Bí thư Đoàn phường An Nhơn Bắc - cho biết.

Cách làm gắn với thực tế địa phương cũng được thể hiện trong mô hình “Trường học xanh - thân thiện môi trường” (30 triệu đồng/mô hình) do Tỉnh đoàn triển khai tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám (xã Chơ Long) và Trường Trung học cơ sở Mỹ Hòa (xã Phù Mỹ Tây).

Từ sáng sớm ngày 24-5, tại xã Chơ Long, hơn 50 đoàn viên thanh niên đã tập trung triển khai mô hình: Nhóm phụ trách trồng cây thì chia nhau đào hố, chuyển 30 cây giống; nhóm khác chuẩn bị màu vẽ, hoàn thiện bức tranh tường với những hình về cây xanh, thiên nhiên và thông điệp bảo vệ môi trường tại phòng học của lớp 6A.

Trực tiếp tham gia vẽ tranh tường cùng Xã đoàn, thầy Đinh Xuân Tiến - giáo viên Mỹ thuật của nhà trường - chia sẻ: Các hoạt động như vẽ tranh tường hay trồng cây không chỉ giúp trường lớp sạch đẹp mà còn tạo môi trường học tập tích cực hơn cho học sinh. Khi các em tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh, thông điệp về môi trường, nhận thức cũng sẽ dần thay đổi.

Bên cạnh đó, để hình thành thói quen sống xanh cho thiếu nhi, một số cơ sở đoàn chọn cách tiếp cận đơn giản hơn. Chương trình “Ly nhựa nhỏ - Hành động xanh” do Đoàn xã Tuy Phước triển khai là một ví dụ.

Từ ngày 10- 5, chương trình đã phát động thiếu nhi, học sinh toàn xã thu gom ly nhựa đã qua sử dụng. Đến 29-5, chương trình đã tiếp nhận 4.422 ly. Sau thu gom, số ly này được rửa sạch, phân loại và chuyển về Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Lộc Tín (thôn Quảng Tín, xã Tuy Phước) để tái chế.

Ngày 24-5 vừa qua, tại Hợp tác xã, 30 đội viên Liên đội Trường THCS Phước Lộc đã tặng hơn 500 ly nhựa thu gom được và thực hành tái chế ly nhựa thành chậu ươm cây bằng những thao tác đơn giản như đục lỗ thoát nước, cho đất, gieo hạt, chăm sóc cây. Dịp này, hơn 500 hạt giống đã được các em tự tay ươm trồng, chuẩn bị cho các hoạt động trồng cây tại địa phương trong dịp hè.

Trải nghiệm thú vị này để lại nhiều ấn tượng trong lòng các bạn nhỏ. Lần đầu tham gia hoạt động, em Nguyễn Thành Đạt (lớp 7A1, Trường THCS Phước Lộc) hào hứng: “Trước đây chúng em thường bỏ ly nhựa sau khi sử dụng. Tham gia chương trình mới thấy những vật dụng này vẫn có thể tái chế để trồng cây, vừa giảm rác thải vừa có ích cho môi trường”.

