Bí thư Đoàn xã trách nhiệm, nhiệt huyết vì cộng đồng

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo do thủ lĩnh Đoàn Nguyễn Thế Ánh triển khai đã góp phần tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở địa phương.



Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp “thủ lĩnh” Đoàn xã An Thành là sự thân thiện, gần gũi và tinh thần nhiệt huyết. Nói về cơ duyên gắn bó với vai trò “thủ lĩnh Đoàn”, anh Ánh cho biết: Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh năm 2015. Trở về quê hương, nhờ năng nổ trong các hoạt động, tôi được giao nhiệm vụ Phó Trưởng Công an xã An Thành. Năm 2020, sau khi thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, tôi được lãnh đạo xã tin tưởng luân chuyển, giao nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã An Thành và gắn bó từ đó đến nay.

Anh Nguyễn Thế Ánh (bìa trái)-Bí thư Đoàn xã An Thành tặng mô hình sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số. Ảnh: M.N

Anh Ánh chia sẻ: xã An Thành hiện có 154 đoàn viên, trong đó có 125 đoàn viên người dân tộc thiểu số. Nhằm tạo động lực cho ĐVTN vươn lên thoát nghèo, Đoàn xã An Thành đã vận động nguồn lực trao tặng mô hình sinh kế cho ĐVTN khó khăn.

Đinh Yiêm (làng Kuk Đak, xã An Thành)-là đoàn viên được Đoàn xã An Thành tặng 6 con heo đen để phát triển kinh tế và kết nối để anh Yiêm được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. ĐVTN làng Kuk Đak hỗ trợ ngày công giúp anh Yiêm xây dựng chuồng trại chăn nuôi. “Nhờ Đoàn xã An Thành tặng mô hình sinh kế, tôi có điều kiện để lập nghiệp tại quê hương. Nhờ chăm sóc tốt, heo giống đã sinh được 6 con heo con. Tôi sẽ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia hoạt động Đoàn ở địa phương”-anh Yiêm chia sẻ.

Ngoài đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn xã An Thành còn triển khai hiệu quả các phong trào tình nguyện. Ngày 4-1, Đoàn xã An Thành phối hợp với Chi đoàn Điện lực An Khê sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở làng Kuk Đak (xã An Thành); tặng 2 phần quà cho 2 thiếu nhi khó khăn ở làng Kuk Đak. Đồng thời, các đơn vị đã lắp đặt 4 bóng đèn năng lượng mặt trời ở một số ngã ba, ngã tư trong làng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn với các đối tượng khó khăn vừa chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Drung-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Kuk Đak cho hay: “Anh Ánh là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Anh Ánh thường xuyên liên hệ, nắm bắt những khó khăn của làng để kết nối nguồn lực, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho làng và người dân. Bà con trong làng ai cũng quý anh Ánh”.

Đoàn xã An Thành phối hợp với Chi đoàn Điện lực An Khê tặng quà cho thiếu nhi làng Kuk Đak. Ảnh: ĐVCC

Ngày 25-1, Đoàn xã An Thành đã phối hợp với Hội Nông dân xã và Công an xã tổ chức hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 50 ĐVTN, hội viên nông dân ở xã. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Công an xã truyền đạt kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; thông tin tình hình, thực trạng giao thông trên địa bàn xã trong thời gian qua; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra.

Cũng tại buổi tuyên truyền, ĐVTN được xem video clip, hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông và thảo luận cách xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho ĐVTN để chấp hành đúng quy định pháp luật. Họ cũng trở thành những tuyên truyền viên tuyên truyền bạn bè, gia đình và người dân tại địa phương chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.

Nhờ sự dẫn dắt của anh Ánh, vai trò xung kích tình nguyện của ĐVTN trong xã được thể hiện qua nhiều chương trình, phong trào, hoạt động, như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ấm áp mùa đông, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện… Năm 2024, Bí thư Đoàn xã An Thành đã kết nối nguồn lực tổ chức chương trình “Kết nối-Chia sẻ-Yêu thương”, trao tặng 160 phần quà cho thiếu nhi; tặng 4 mô hình sinh kế (4 con dê giống) cho các hộ thanh niên nghèo, cận nghèo; 20 phần quà cho người già neo đơn tại làng; 200 suất bánh kẹo cho các em thiếu nhi. Đoàn xã phối hợp với Đoàn Công an huyện Đak Pơ tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh-Vì đàn em thân yêu” để nấu cháo dinh dưỡng và tặng quà cho thiếu nhi ở xã…

Không có kinh nghiệm làm công tác Đoàn nên khi đảm nhận vị trí thủ lĩnh, anh Ánh luôn cầu thị, học hỏi kinh nghiệm của các cán bộ Đoàn đi trước; dành tâm huyết và trách nhiệm để triển khai hoạt động Đoàn-Hội sao cho hiệu quả. Cùng với đó, anh Ánh lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

“Thủ lĩnh” Đoàn xã An Thành bày tỏ: “Muốn thu hút ĐVTN tham gia các hoạt động Đoàn, bản thân người thủ lĩnh phải gương mẫu, nêu gương. Tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề ra những chương trình, hoạt động Đoàn phù hợp nhằm tập hợp, thu hút ĐVTN cùng tham gia”.

Anh Nguyễn Thế Ánh (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng nhãn cho đoàn viên, thanh niên ở địa phương. Ảnh: M.N

Ngoài thời gian dành cho hoạt động Đoàn, anh Ánh còn phát triển kinh tế với 1,7 ha mía, 140 gốc nhãn Hưng Yên cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế không chỉ giúp Bí thư Đoàn xã An Thành có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình mà còn giải quyết việc làm thời vụ cho 10 ĐVTN trên địa bàn. Mới đây, ĐVTN xã An Thành đã tới tham quan mô hình phát triển kinh tế của anh Ánh, đây cũng là cơ hội để thanh niên gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết.

Với sự tâm huyết và trách nhiệm của “thủ lĩnh” Đoàn xã, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã An Thành ngày càng phát triển. Đoàn xã đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh Đoàn, UBND huyện Đak Pơ, Huyện Đoàn Đak Pơ. Năm 2023, anh Ánh được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nhận bằng khen gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trao tặng…