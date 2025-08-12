Tổng thống Mỹ ký gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh kéo dài thêm 90 ngày thời hạn trước khi mức thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa Trung Quốc quay trở lại, trì hoãn tới giữa tháng 11-2025

Hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức Nhà Trắng cho biết: Ngày 11-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ - Trung hết hạn vào 0 giờ ngày 12-8.

Hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ chưa phải chịu mức thuế mới từ ngày 12.8.2025. Ảnh: Xinhua

Động thái trên nhằm tránh nguy cơ để thuế nhập khẩu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng vọt lên mức ba chữ số, đồng thời cũng giúp các nhà bán lẻ Mỹ duy trì mức thuế thấp hơn trong giai đoạn cao điểm nhập hàng cho mùa mua sắm cuối năm.

Tại cuộc họp báo ngày 11-8, Tổng thống Donald Trump phát biểu: “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu tích cực, kết hợp với những bước giảm căng thẳng mà hai bên thực hiện gần đây, mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào mùa thu. Trước đó, hai nước đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng áp thuế hồi tháng 5 tại Geneva và nối lại đàm phán vào cuối tháng 7 tại Stockholm.

Sắc lệnh mới ngăn việc thuế Mỹ áp lên hàng Trung Quốc tăng vọt lên 145%, trong khi thuế của Trung Quốc đối với hàng Mỹ dự kiến đạt 125%. Trước mắt, mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng Mỹ vào Trung Quốc vẫn được giữ nguyên như thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 5.

Việc gia hạn đến đầu tháng 11-2025 tạo thêm thời gian quan trọng cho đợt nhập khẩu cao điểm mùa thu phục vụ dịp Giáng sinh, bao gồm hàng điện tử, quần áo và đồ chơi, vẫn được áp dụng mức thuế thấp.

Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh, khiến thâm hụt thương mại song phương tháng 6 giảm xuống còn 9,5 tỷ USD - mức thấp nhất từ tháng 2-2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Washington cũng gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu của Nga, đồng thời đe dọa áp thuế trừng phạt nếu Trung Quốc không tuân thủ.