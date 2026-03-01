Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Facebook

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố việc Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc không kích là một tuyên bố chiến tranh chống người Hồi giáo.

Theo hãng tin AFP ngày 1-3, trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng, ông Pezeshkian nói: “Hành động ám sát nhân vật có thẩm quyền chính trị cao nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran và là một lãnh đạo nổi bật của dòng Shiite trên toàn thế giới… bị coi là một tuyên bố chiến tranh công khai chống người Hồi giáo và đặc biệt là chống người Shiite ở khắp nơi trên thế giới”.

Ông nói thêm rằng trả thù cho cái chết của ông Khamenei là quyền và nghĩa vụ của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Cùng ngày 1-3, Truyền hình nhà nước Iran thông báo thời gian quốc tang 40 ngày và 7 ngày nghỉ lễ toàn quốc để tưởng niệm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Người dân Iran tiếc thương Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: Aljazeera

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra và ngay cả các bước đi tiếp theo sau khi Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng". Trong ngày 1-3, Hội đồng Chuyên gia Iran nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng

Ngày 1-3, ít nhất 8 người chết và 20 người bị thương trong cuộc biểu tình ủng hộ Iran bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Karachi (Pakistan), khi đám đông tìm cách tràn vào lãnh sự quán giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang.

Người biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, Pakistan. Ảnh: X

ông Muhammad Amin, người phát ngôn của tổ chức cứu hộ Edhi Foundation, cho biết lực lượng cứu nạn đã đưa ít nhất 8 thi thể tới các bệnh viện công ở Karachi. Ông cho biết phần lớn nạn nhân bị trúng đạn.

Tại hiện trường, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Iran đã tập trung trước cổng Lãnh sự quán Mỹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một nhóm thanh niên trèo qua cổng chính, tiến sâu vào lối đi dẫn tới tòa nhà lãnh sự và đập phá một số cửa kính.

Cảnh sát đã triển khai lực lượng lớn tới hiện trường và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Sau nhiều giờ giằng co, người biểu tình dần rút khỏi khu vực xung quanh cơ quan ngoại giao này. Tuy nhiên, các tuyến đường dẫn vào khu lãnh sự quán vẫn bị phong tỏa để đảm bảo an ninh.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 1-3 đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ, đồng thời tham gia các nỗ lực nhằm định hình “một tương lai mới” trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 107 năm Phong trào Độc lập (1-3-1919), sự kiện mang tính bước ngoặt trong giai đoạn Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng (1910-1945), Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh đối đầu không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 107 năm Phong trào Độc lập (1-3-1919), sự kiện mang tính bước ngoặt trong giai đoạn Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng (1910-1945), Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh đối đầu không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào.

Ông khẳng định chính quyền của mình “tôn trọng hệ thống" của Triều Tiên và sẽ không theo đuổi hình thức thống nhất bằng cách sáp nhập, cũng như không tham gia bất kỳ hành động thù địch nào.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng cho biết Seoul đã chủ động triển khai một loạt biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin liên Triều, đồng thời sẽ tiếp tục hành động thực chất thay vì chỉ đưa ra các tuyên bố mang tính khẩu hiệu.

Nổ lớn nhà máy sản xuất đạn dược Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ hôm 1-3.

Hiện trường vụ nổ bên trong nhà máy sản xuất đạn dược của Ấn Độ hôm 1-3. Ảnh: PTI

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy SBL Energy Limited, một nhà sản xuất thuốc nổ công nghiệp và khai thác mỏ ở tại khu vực Kalmeshwar, thuộc huyện Nagpur, bang Maharashtra, một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết.

Đây là nhà máy chuyên sản xuất thuốc nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ và các dự án hạ tầng.

Một đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đã đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ.