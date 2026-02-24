Tin thế giới tối 24-2: Ukraine nêu tổn thất của Nga sau 4 năm xung đột

(GLO)- Ukraine nêu tổn thất của Nga sau 4 năm xung đột; Nga diễn tập hải quân với Ấn Độ; Mỹ áp thuế quan ở mức 10% trước khi nâng lên thành 15%; Campuchia tiêu hủy 4,4 triệu quả bom, mìn sau 3 thập kỷ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-2.

Ukraine nêu tổn thất của Nga sau 4 năm xung đột

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24-2 đã đưa ra báo cáo đánh giá chi tiết về tổn thất của quân Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội ngày 24-2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trong thời gian từ ngày 24-2-2022 đến 24-2-2026, quân đội nước này đã khiến đối phương mất hơn 1.261.000 binh sĩ.

Hai binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Quân Nga đã mất 11.698 xe tăng; 24.086 xe chiến đấu bọc thép; 37.560 hệ thống pháo các loại; 1.305 hệ thống phòng không; 435 tiêm kích và 348 trực thăng; 145.571 máy bay không người lái (UAV); 29 tàu chiến và 2 tàu ngầm”, Bộ Quốc phòng Ukraine thống kê.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng bình luận về những số liệu do Ukraine đưa ra.

Nga diễn tập hải quân với Ấn Độ

Cuộc diễn tập có sự tham dự của đại diện hơn 70 quốc gia, là sự kiện được tổ chức hai năm một lần dưới sự điều phối của Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Nga - Ấn Độ diễn tập hải quân. Ảnh: Người phát ngôn Hải quân Ấn Độ

Cơ quan báo chí Hạm đội Thái Bình Dương cho biết trong khuôn khổ diễn tập, tàu Marshal Shaposhnikov đã tiến hành các bài bắn pháo và nội dung huấn luyện phòng thủ chung trên biển. Các tàu tham gia thực hành vượt qua khu vực giả định có thủy lôi, đồng thời tiêu diệt mục tiêu nổi mô phỏng bằng pháo hải quân.

Trong một số khoa mục, mục tiêu giả được thiết lập dưới dạng tấm chắn kéo theo, mô phỏng tàu đối phương, trong khi các mối đe dọa đường không được giả định bằng tình huống mô phỏng. Thủy thủ đoàn Nga đã sử dụng pháo hạm 100mm A-190 và pháo 30mm AK-630 trong các nội dung bắn đạn thật.

Ngoài ra, các lực lượng còn thực hành tác chiến chống ngầm và phối hợp với máy bay hải quân trong đội hình hỗn hợp.

Mỹ áp thuế quan ở mức 10% trước khi nâng lên thành 15%

Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết: Mỹ đã áp thuế quan mới từ ngày 24-2 ở mức 10% đối với tất cả hàng hóa không thuộc diện miễn trừ. Mức thuế này được Tổng thống Donald Trump công bố lần đầu tiên vào ngày 20-2 thay vì mức 15% mà ông đã hứa một ngày sau đó.

Các container hàng hóa tại một cảng biển của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phản ứng trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế mà tòa án cho là bất hợp pháp dựa trên lý do tình trạng khẩn cấp, ông Trump ban đầu tuyên bố mức thuế quan toàn cầu tạm thời mới là 10%. Ông cho biết vào hôm 21-2 rằng ông sẽ tăng mức thuế này lên 15%.

Nhưng trong một thông báo được mô tả là nhằm "cung cấp hướng dẫn liên quan đến Tuyên bố của Tổng thống ngày 20-2-2026", CBP cho biết rằng ngoài các sản phẩm thuộc diện miễn trừ, hàng nhập khẩu sẽ "phải chịu thêm mức thuế suất theo giá trị là 10%".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết mức tăng lên đến 15% sẽ được áp dụng sau đó.

Hôm 23-2, ông Trump cảnh báo các quốc gia không được rút lui khỏi bất kỳ thỏa thuận thương mại nào đã được đàm phán trước đó với Mỹ, cảnh báo rằng ông sẽ áp đặt thuế quan cao hơn nhiều theo các luật khác.

Campuchia tiêu hủy 4,4 triệu quả bom, mìn sau 3 thập kỷ

Ngày 24-2, Campuchia kỷ niệm 27 năm “Ngày Quốc gia nhận thức về mìn”. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình hồi sinh những "vùng đất chết", mà còn khẳng định cam kết của Chính phủ nước này trong việc loại bỏ hoàn toàn hiểm họa từ bom mìn.

Ảnh minh họa: VOV

Trong thông điệp kỷ niệm Ngày Quốc gia về Nhận thức bom mìn năm nay, Thủ tướng Hun Manet khẳng định công tác rà phá bom mìn và các loại vật liệu nổ còn sót lại vẫn là một ưu tiên hàng đầu của Campuchia. Với chủ đề “Chung tay vì an toàn của cộng đồng và người dân mất nhà cửa”, Thủ tướng Hun Manet cho rằng: Ngày này không chỉ là dấu mốc nhằm nâng cao nhận thức, mà còn thể hiện cam kết và quyết tâm loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ vẫn đang đe dọa những cộng đồng ở nông thôn, vùng biên giới, hướng đến mục tiêu để người dân được trồng trọt, canh tác an toàn, yên tâm tái kiến thiết và sử dụng đất đai.

Từ năm 1992 đến nay, Campuchia đã tiêu hủy hơn 4,4 triệu quả bom, mìn, làm sạch khoảng 3.541 km2 diện tích đất trên cả nước. Và 75% diện tích đất này hiện đã được sử dụng cho nông nghiệp, 5% cho phát triển hạ tầng, 17% cho xây dựng nhà cửa, trường học, bệnh viện.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi các cơ quan chức năng và đối tác của Campuchia tăng cường nỗ lực rà phá bom mìn, nhất là tại những khu vực gần biên giới Campuchia-Thái Lan, nơi vừa trải qua hai đợt xung đột vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái.

Triều Tiên đặt mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm tới

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-2 đưa tin: Phát biểu tại phiên họp hôm 23-2 của Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Kim Jong Un tuyên bố, 5 năm tới sẽ là “giai đoạn ổn định, củng cố, phát triển kinh tế từng bước và chất lượng cao” của Triều Tiên.

Phiên họp ngày 23-2 của Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ông cho biết, chương trình nghị sự chính còn lại của đại hội là xây dựng kế hoạch 5 năm cho các lĩnh vực khác nhau và quyết nghị kết quả của kế hoạch. Thành tựu chính của đại hội phụ thuộc vào việc xác định phương hướng công tác trong 5 năm tới và cách thức tiến hành nghiên cứu, thảo luận để đảm bảo đạt được các mục tiêu trên các lĩnh vực.

Theo ông, việc hoàn thành kế hoạch 5 năm tới đòi hỏi tất cả các ban ngành, đơn vị của Triều Tiên phải tiếp tục mạnh mẽ thực hiện 3 cuộc cách mạng lớn về tư tưởng, công nghệ và văn hóa, đồng thời nhấn mạnh “chỉ bằng cách đề ra những nhiệm vụ mới trên các mặt tư tưởng, công nghệ và văn hóa thuận theo sự phát triển của thời đại, cũng như tiến hành một công cuộc hoàn toàn mới nhằm chuyển hóa thiên nhiên, con người và xã hội, mới có thể đảm bảo sự phát triển bền vững của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Ông tuyên bố, nếu tiếp tục thúc đẩy phát triển đất nước và nâng cao phúc lợi của nhân dân một cách vững chắc theo phương thức đấu tranh hiện tại, Triều Tiên “hoàn toàn có thể thay đổi diện mạo cả nước và giúp người dân có cuộc sống thịnh vượng”. Đến lúc đó, Đảng Lao động Triều Tiên có thể tự hào tuyên bố rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh và nghĩa vụ phục vụ nhân dân một cách trọn vẹn.