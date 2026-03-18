Cháy tại nhà máy lọc dầu Olmeca ở Mexico, 5 người thiệt mạng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Olmeca ở khu vực Dos Bocas (thành phố Paraíso, bang Tabasco) khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 nữ nhân viên của công ty.

Ngày 17-3, Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) cho biết, vụ cháy xảy được phát hiện vào khoảng 6 giờ tại khu vực bên ngoài nhà máy lọc dầu Olmeca.

Theo điều tra ban đầu, mưa lớn khiến nước lẫn dầu tràn ra ngoài và tích tụ lại, dẫn đến hiện tượng bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa sau vài giờ. Vụ cháy làm hư hỏng một số phương tiện và làm ô nhiễm cục bộ trong khu vực lân cận do khói dày đặc lan rộng.

chay-nha-may-loc-dau.jpg
Khu vực xảy ra vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Olmeca. Ảnh: Grupo Fórmula

Nhà máy lọc dầu Olmeca là một trong những dự án năng lượng trọng điểm được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador (nhiệm kỳ 2018-2024). Công trình này chính thức đi vào vận hành từ năm 2024, góp phần nâng cao năng lực chế biến dầu thô của Mexico.

Pemex khẳng định vụ cháy không gây thiệt hại đối với các cơ sở lưu trữ dầu khí chính của tập đoàn ở bang Tabasco và nhà máy vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Bộ phận An ninh của Pemex đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng và tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường.

null