Thái Lan: Cháy nhà máy sản xuất lốp xe khiến 14 người bị thương

(GLO)- Nguyên nhân vụ cháy nhà máy khiến nhiều người bị thương là do tia lửa từ công trường rơi vào magie, nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất lốp xe.

Ngày 10-2, vụ cháy nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất lốp xe tại huyện Krathum Baen (thuộc tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan), khiến 14 người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa Thái Lan. Ảnh nguồn: Dvidshub/TTXVN

Sở Cảnh sát Krathum Baen cho biết, vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm ở số 12 đường Moo, phường Om Noi. Nhà máy sản xuất lốp xe ôtô, xe máy và vành xe máy bằng nhôm, có hơn 200 công nhân là người Thái Lan và người Myanmar.

Vụ cháy đã khiến 14 trường hợp bị bỏng.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sơ tán những người bị thương khỏi hiện trường.

Mặc dù lượng cứu hỏa triển khai hơn 10 xe chở nước và xe hỗ trợ phun nước gần 30 phút nhưng không thể dập tắt đám cháy. Cuối cùng, xe phun bọt, cát mịn và hóa chất chữa cháy được đưa đến và phun trong gần 1 giờ trước khi đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do tia lửa từ công trường rơi vào magie-một kim loại dễ cháy, nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất lốp xe, dẫn đến vụ cháy nổ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ triệu tập những người có mặt tại hiện trường để thẩm vấn và sẽ phối hợp với các nhà điều tra pháp y để xác định nguyên nhân chính xác trước khi tiến hành các hành động pháp lý.