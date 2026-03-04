Tin thế giới tối 4-3: Israel xem người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran là "mục tiêu cần loại bỏ"

(GLO)- Israel xem người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran là "mục tiêu cần loại bỏ"; Israel không kích hàng chục trung tâm chỉ huy an ninh của Iran, Tehran tiếp tục trả đũa; Nga dùng cây giả để che giấu ăng ten liên lạc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-3.

Israel xem người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran là "mục tiêu cần loại bỏ"

Israel cảnh báo rằng bất kỳ nhân vật nào được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao mới của Iran cũng sẽ là “mục tiêu cần loại bỏ”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Giáo sĩ Iran đang tập trung tìm kiếm người kế nhiệm sau khi Lãnh đạo tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei bị sát hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nhấn mạnh rằng “bất kỳ lãnh đạo nào do chính quyền Iran bổ nhiệm sẽ là mục tiêu rõ ràng cần phải loại bỏ đối với Israel, dù đó là nhân vật nào hay ở bất cứ đâu”. Ông Katz cho biết, ông và Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị hành động “bằng mọi biện pháp cần thiết” trong khuôn khổ mục tiêu của Chiến dịch “Tiếng gầm sư tử”.

Hiện tại, một hội đồng gồm các giáo sĩ cấp cao Iran đang lựa chọn lãnh đạo mới nhưng quy trình kế nhiệm vẫn còn rất phức tạp.

Iran triển khai đợt tấn công thứ 17 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel

Ngày 4-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã triển khai đợt tấn công thứ 17, phóng 230 thiết bị bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Theo IRGC, các mục tiêu nhắm tới bao gồm căn cứ Mỹ tại Erbil (Iraq), căn cứ không quân Ali Al Salem và Trại Arifjan (Kuwait). IRGC khẳng định đây mới chỉ là "những bước đi mạnh mẽ đầu tiên" trong chiến dịch đáp trả Mỹ và Israel.

Hệ thống phòng không của Israel đánh chặn tên lửa trên bầu trời Tel Aviv, ngày 1-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận không quân nước này vừa hoàn tất một làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục trung tâm chỉ huy an ninh của Iran ngay tại thủ đô Tehran. Trong đó có các cơ sở an ninh nội bộ và các địa điểm của lực lượng bán quân sự Basij.

Sri Lanka mở chiến dịch giải cứu thủy thủ trên tàu chiến Iran gặp nạn

Hải quân và Không quân Sri Lanka ngày 4-3 đã phát động chiến dịch cứu hộ chung sau khi tàu Hải quân Iran IRIS Dena chìm ngoài khơi bờ biển phía Nam quốc đảo này.

Tàu chiến IRIS Dena của Iran. Ảnh: Hải quân Ấn Độ

IRIS Dena là tàu hộ vệ lớp Moudge, thuộc biên chế Hạm đội phương Nam của Hải quân Iran. Theo người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, chiến dịch tập trung vào việc sơ tán các thủy thủ sau khi IRIS Dena phát tín hiệu cầu cứu, thông báo rằng họ đã bị tấn công.

Theo thông tin ban đầu, có 180 thủy thủ đoàn trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố. Trước đó, tàu chiến Iran này tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia MILAN 2026 tại Visakhapatnam, Ấn Độ.

Giới chức Sri Lanka xác nhận đã giải cứu được 32 thủy thủ bị thương nặng trên tàu IRIS Dena. Họ đã được chuyển đến bệnh viện Karapitiya ở Galle. Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm các thuyền viên còn lại của tàu IRIS Dena.

38 tàu hàng Ấn Độ mắc kẹt vì khủng hoảng Iran

Theo giới chức hàng hải Ấn Độ, tính đến ngày 3-3, khoảng 38 tàu hàng của Ấn Độ đang bị mắc kẹt tại khu vực vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel những ngày qua.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Các tàu hàng của Ấn Độ vận chuyển chủ yếu là dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng phục vụ nhu cầu của Ấn Độ.

Tổng cục Vận tải biển Ấn Độ trong thông báo cùng ngày cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và duy trì liên lạc thường xuyên với các công ty vận tải nhằm bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên. Chính phủ cũng đã thành lập một nhóm phản ứng nhanh để phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp và hỗ trợ các thủy thủ Ấn Độ khi cần thiết.

Nga dùng cây giả để che giấu ăng ten liên lạc

Ukraine nhận thấy Nga đang đưa hàng loạt những thân cây giả làm bằng xốp, lưới và sơn, ra chiến trường.

Các đoạn cây giả trông rất giống thật. Ảnh: EP

Các cấu trúc này được dựng bằng khung lưới nhựa tạo hình thân và tán cây nhằm tạo đường nét giống cây thật. Khung sau đó được phủ xốp xây dựng để tăng độ cứng và tạo kết cấu bề mặt, rồi sơn màu phù hợp với địa hình xung quanh.

Một ăng ten được lắp đặt bên trong “cây” nhân tạo này. Mục tiêu là khiến vật thể trông như một phần của môi trường tự nhiên khi nhìn từ trên cao, qua đó tăng khả năng bị bỏ sót bởi các kíp vận hành UAV Ukraine đang thực hiện trinh sát đường không.

Diễn biến này phản ánh sự thích ứng công nghệ liên tục của cả 2 phía trong cuộc chiến, nơi UAV đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sở chỉ huy, các hệ thống tác chiến điện tử và các nút liên lạc trên toàn chiến trường.