Quỹ Tiền tệ Quốc tế phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá 8,1 tỷ USD cho Ukraine

(GLO)- Quỹ Tiền tệ Quốc tế phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá 8,1 tỷ USD trong thời gian 4 năm cho Ukraine, thay thế cơ chế cũ trước đó.

Tòa nhà Quốc hội Ukraine. Ảnh: RIA Novosti/baonghean.vn

Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 26-2 đã phê duyệt thỏa thuận cho vay trị giá 8,1 tỷ USD dành cho Ukraine, mở ra cơ hội để Kiev tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD.

Thông báo chính thức từ IMF cho biết: "Hội đồng Điều hành IMF hôm nay đã phê duyệt chương trình mở rộng cơ chế cho vay mới kéo dài 48 tháng, với quy mô 5,9 tỷ Quyền rút vốn đặc biệt, tương đương khoảng 8,1 tỷ USD, hay 295% hạn mức đóng góp của Ukraine".

Dự kiến, khoản vay này hỗ trợ Ukraine duy trì ổn định kinh tế khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Từ tháng 11-2025, các nhân viên của IMF và chính quyền Ukraine đã đạt được một thỏa thuận cấp nhân viên về khoản vay này. Tuy nhiên, chương trình này còn phụ thuộc vào việc đảm bảo các cam kết tài chính và thông qua ngân sách quốc gia.

IMF thông báo rõ: Mục tiêu chính của chương trình mới là tiếp tục củng cố sự ổn định kinh tế, tài chính và khôi phục khả năng thanh toán nợ; đồng thời thúc đẩy các cải cách giúp phục hồi sau xung đột và hỗ trợ mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

"Thỏa thuận này sẽ giúp bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được, đồng thời thúc đẩy các cải cách cấu trúc cần thiết khi xung đột vẫn tiếp diễn"-Tổng Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh.

Người phát ngôn của IMF Julie Kozack cho biết thêm, Ukraine đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được Ban điều hành IMF phê duyệt thỏa thuận cho vay.

Việc phê duyệt gói hỗ trợ mới của IMF sẽ mang tính sống còn đối với Kiev do nước này được dự báo sẽ thiếu hụt ngân sách lên tới 136,5 tỷ USD cho giai đoạn từ nay đến năm 2029 do tác động kéo dài của chiến tranh.

Mặc dù thông qua gói vay, IMF cũng thẳng thắn thừa nhận những rủi ro cực kỳ lớn đối với khoản tín dụng mới này dành cho Kiev.