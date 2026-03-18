Israel tuyên bố đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran

(GLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng quân đội nước này đã “loại bỏ” ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Đồng thời, quân đội Israel tuyên bố sẽ truy tìm và "vô hiệu hóa" Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Phía Iran cũng đã xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani đã thiệt mạng. "Linh hồn thuần khiết của những người tử vì đạo đã đón nhận tiến sĩ Ali Larijani, người tôi tớ chính trực của Thượng đế. Sau cả cuộc đời đấu tranh vì sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo, cuối cùng ông đã đạt được khát vọng ấp ủ từ lâu, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng và vinh dự đón nhận ân huệ từ sự tử vì đạo" - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết. Con trai và các cận vệ của ông Larijani cũng thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tham dự một sự kiện ở Beirut, Lebanon tháng 9-2025. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó tuyên bố đã thực hiện đòn không kích ban đêm nhắm vào ông Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Lễ tang của ông Larijani và ông Soleimani sẽ diễn ra ngày 18-3 tại trung tâm thủ đô Tehran.