Israel tuyên bố đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran

P.V (Theo VnExpress, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

(GLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng quân đội nước này đã “loại bỏ” ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Đồng thời, quân đội Israel tuyên bố sẽ truy tìm và "vô hiệu hóa" Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Phía Iran cũng đã xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani đã thiệt mạng. "Linh hồn thuần khiết của những người tử vì đạo đã đón nhận tiến sĩ Ali Larijani, người tôi tớ chính trực của Thượng đế. Sau cả cuộc đời đấu tranh vì sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo, cuối cùng ông đã đạt được khát vọng ấp ủ từ lâu, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng và vinh dự đón nhận ân huệ từ sự tử vì đạo" - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết. Con trai và các cận vệ của ông Larijani cũng thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tham dự một sự kiện ở Beirut, Lebanon tháng 9-2025. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó tuyên bố đã thực hiện đòn không kích ban đêm nhắm vào ông Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Lễ tang của ông Larijani và ông Soleimani sẽ diễn ra ngày 18-3 tại trung tâm thủ đô Tehran.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

