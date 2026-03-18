Tin thế giới sáng 18-3: Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran

(GLO)- Tổng thống Trump: Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran; Iran bắn loạt vũ khí siêu nặng, nhắm vào căn cứ trọng yếu của Mỹ - Israel; Cuba dần cấp điện trở lại sau sự cố mất điện toàn quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-3.

Tổng thống Trump: Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chiến dịch quân sự tại Trung Đông khi cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thông điệp này được công bố công khai, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thành công quân sự quyết định tại Iran. Ông cho biết hải quân, không quân, hệ thống phòng không và radar của Iran đã bị vô hiệu hóa, đồng thời cơ cấu lãnh đạo ở nhiều cấp độ cũng đã bị loại bỏ, khiến Iran không còn khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Từ đó, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng đi đến kết luận rằng Mỹ không còn cần đến sự hỗ trợ của NATO, cũng như các đồng minh khác.

Tuyên bố này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược của Mỹ, từ mô hình liên minh đa phương sang hướng tự chủ mạnh mẽ hơn trong các quyết định quân sự và an ninh quốc gia.

Iran bắn loạt vũ khí siêu nặng, nhắm vào căn cứ trọng yếu của Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17-3 tuyên bố một giai đoạn mới của chiến dịch trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, khi quân đội Iran tấn công các căn cứ trọng yếu của các đối thủ.

"Mưa hỏa lực" trút xuống Israel. Video: RT

"Một đợt tấn công mới của chiến dịch “Lời Hứa Đích Thực 4”, dựa trên hiệu quả và có mục tiêu, đã bắt đầu vào sáng nay, sử dụng các hệ thống vũ khí tấn công siêu nặng và chính xác, tên lửa nhiều đầu đạn với nhiên liệu rắn và lỏng, và máy bay không người lái hủy diệt", tuyên bố của IRGC cho biết.

Ngày 17-3, Chuẩn tướng Seyed Majid Moosavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc IRGC, cũng tuyên bố phát động một đợt tấn công chớp nhoáng mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

“Một đợt tấn công chiến thuật dựa trên hiệu quả và mang tính quyết định của binh lính Iran nhằm vào Mỹ và Israel đã bắt đầu trên khắp khu vực”, Tướng Moosavi tuyên bố.

Ông Moosavi nói rằng “xương sống của đối thủ sẽ bị bẻ gãy trên đường phố và trên chiến trường”, đồng thời ám chỉ các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran phản đối hành động quân sự của Mỹ - Israel.

8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz

Một nguồn tin an ninh Iran cho biết, 8 quốc gia ngoài khu vực Trung Đông đang đàm phán với Iran về đề xuất thiết lập cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz cho các chuyến tàu vận chuyển dầu mỏ được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15-3-2026. Ảnh: AP

Theo nguồn tin này, các quốc gia trên đã chủ động liên hệ với Tehran để thảo luận khả năng đạt được thỏa thuận, sau khi xuất hiện thông tin Iran đang cân nhắc kế hoạch cho phép tàu thuyền của các nước sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ được đi qua eo biển Hormuz mà không bị cản trở.

Nguồn tin không nêu cụ thể tên của 8 quốc gia, nhưng cho biết Iran đang xem xét một cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm việc quản lý lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz, bên cạnh việc duy trì các biện pháp phong tỏa hiện nay.

200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17-3 cho biết khoảng 200 chuyên gia phòng không của Ukraine hiện đang có mặt tại Trung Đông nhằm hỗ trợ đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Phát biểu trước Quốc hội Anh trong chuyến thăm mới nhất tới Vương quốc Anh, ông Zelensky nhấn mạnh UAV, đặc biệt là các loại UAV tấn công giá rẻ, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện đại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Hạ viện Anh, ngày 17-3-2026. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra ví dụ cho biết mỗi UAV do Iran sản xuất có giá khoảng 50.000 USD, trong khi Mỹ và các đồng minh hiện đang sử dụng các tên lửa trị giá tới khoảng 4 triệu USD để đánh chặn. Theo ông Zelensky, thực tế này cho thấy sự mất cân đối lớn về chi phí trong tác chiến, đồng thời phản ánh thách thức ngày càng gia tăng trong việc đối phó các loại UAV giá rẻ.

Cuba dần cấp điện trở lại sau sự cố mất điện toàn quốc

Ủy ban điện lực quốc gia Cuba thông báo đã khôi phục việc cung cấp điện năng cho gần 20% dân số trên cả nước, sau sự cố ngắt kết nối hệ thống điện gây mất điện toàn quốc vào chiều 16-3 (theo giờ địa phương).

Đường phố thủ đô La Habana, Cuba chìm trong bóng tối do mất điện. Ảnh: TTXVN

Cơ quan chức năng Cuba cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đã kích hoạt các cơ chế cần thiết để sớm khôi phục hệ thống điện quốc gia, đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.

Tại thủ đô La Habana, khoảng 38% dân số đã được cung cấp điện, 40 bệnh viện có đủ điện và 3 trạm bơm nước đã hoạt động trở lại.

Hiện tổng công suất phát điện của Cuba chỉ đạt khoảng 1.300 MW/ngày, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện cắt điện luân phiên trên cả nước. Tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và nền kinh tế.

Trước tình trạng trên, Chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện Mặt Trời.