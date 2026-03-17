Tin thế giới sáng 17-3: Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

(GLO)- Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước; Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học; EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-3.

Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper. Ảnh: CENTCOM

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, lần đầu công bố các bức ảnh trước và sau các cuộc không kích của Mỹ cho thấy những cơ sở quân sự của Iran bị phá hủy.

Ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ đã tháo dỡ những thành phần chủ chốt của nền tảng công nghiệp quốc phòng Iran, phá hủy hơn 100 tàu Hải quân của Iran và thực hiện hơn 6.000 phi vụ chiến đấu trong 16 ngày vừa qua của Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury).

Một địa điểm quân sự của Iran bị Mỹ phá hủy. Ảnh: turkiyetoday.com

Đô đốc Cooper nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và các đối tác đang đạt đúng mục tiêu quân sự đã đặt ra, đó là loại bỏ khả năng của Iran trong việc phô trương sức mạnh chống lại người Mỹ cũng như các quốc gia láng giềng.

Ông Cooper cũng nói rằng trong hai tuần qua Iran đã tiến hành hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào 12 quốc gia, bao gồm Oman, Ả rập Xê út, Israel, Jordan, Síp thuộc Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Iraq, Kuwait và Bahrain.

Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học

Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa Israel thông báo từ 6h00 sáng 16-3 (giờ địa phương) đã bắt đầu áp dụng chính sách phòng thủ phân cấp mới, cho phép một bộ phận học sinh quay trở lại trường sau thời gian gián đoạn vì tình hình an ninh.

Israel cho phép một số trường học mở cửa trở lại. Ảnh: TPS

Theo hướng dẫn mới, chỉ những khu vực được xếp ở mức phòng thủ “vàng” mới được phép khôi phục một phần hoạt động giáo dục và phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ an toàn cụ thể.

Ước tính khoảng 350.000 học sinh và trẻ tại các nhà trẻ sẽ được phép trở lại trường tại những khu vực này. Tuy nhiên, phần lớn địa phương chỉ mở cửa một phần do chưa thể khôi phục đầy đủ dịch vụ đưa đón học sinh, đồng thời còn phụ thuộc vào khả năng bố trí nhân sự, cũng như các không gian được bảo vệ an toàn.

EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas ngày 16-3 tuyên bố EU không có ý định mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides đến Eo biển Hormuz.

Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong bối cảnh Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, ngày 3-3-2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu sau Hội nghị Ngoại trưởng EU, bà Kallas cho biết các quan chức trong khối đã bàn thảo về những phương án nhằm bảo vệ tốt hơn các hoạt động vận biển ở Trung Đông, tập trung vào mục tiêu giảm leo thang căng thẳng và đảm bảo tự do hàng hải.

Đại diện cấp cao EU nêu rõ: “Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho Eo biển Hormuz. Đây không phải là cuộc chiến của châu Âu”.

Phát biểu của bà Kallas được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ những nỗ lực đảm bảo an ninh cho các hoạt động vận chuyển dầu mỏ trên tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Đến nay, một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, bao gồm Đức và Hy Lạp, đã bày tỏ lập trường không sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-3 cho biết ông đã đề nghị phía Trung Quốc lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình khoảng 1 tháng, với lý do cần trực tiếp điều hành các hoạt động liên quan đến cuộc chiến xung đột tại Iran.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. (Nguồn: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump xác nhận Washington đang thảo luận với Bắc Kinh về việc thay đổi lịch trình cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng Ba, dù “rất mong đợi” sự kiện này.

Theo đó, quyết định được đưa ra “hoàn toàn xuất phát từ lý do khách quan do chiến sự đang diễn biến phức tạp,” mà “không có bất cứ tính toán chiến thuật nào khác.”

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể bị trì hoãn vì các lý do hậu cần.

Theo ông Bessent, nếu cuộc gặp bị trì hoãn, thì đó sẽ không phải vì nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Trung Quốc tham gia các hoạt động tuần tra Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump lựa chọn ở lại nước Mỹ trong khi cuộc chiến đang diễn ra.

Trước đó, chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3-2/4, được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Số người thiệt mạng do lở đất tại Ethiopia tăng lên 125 người

Chính quyền địa phương thông báo số người thiệt mạng trong loạt vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở miền Nam Ethiopia đã tăng lên 125 người, gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và buộc hơn 11.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Người dân địa phương tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ sạt lở đất tại quận Gacho Baba thuộc vùng Gamo ở miền nam Ethiopia vào thứ Ba, ngày 10-3-2026. Ảnh: CFP

Trước đó, ngày 13-3, giới chức chính quyền bang Nam Ethiopia xác nhận có 70 người thiệt mạng trong các vụ lở đất xảy ra tại khu vực Gamo sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, trong thông báo ngày 15-3 (giờ địa phương), chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân đã tăng mạnh khi lực lượng cứu hộ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Các đội cứu hộ và chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại tại vùng núi, nơi thường xuyên xảy ra lở đất trong mùa mưa.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, đã đến thăm khu vực bị ảnh hưởng hôm 14-3. Trên mạng xã hội X, ông cam kết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng trong quá trình ứng phó khẩn cấp.