Tin thế giới tối 1-6: Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân

(GLO)- Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán dẫn đến đàm phán chậm chạp; Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân; Đội cứu hộ ở Lào ghi nhận hồi đáp khi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trong hang... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-6.

Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán dẫn đến đàm phán chậm chạp

Ngày 1-6, Iran cho rằng tiến trình giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran đang diễn ra chậm chạp do thiếu lòng tin, các lập trường mâu thuẫn từ Washington và những cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được khởi động trong bối cảnh tồn tại sự hoài nghi và thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên, đồng thời Tehran và Washington vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng.

“Phía Mỹ liên tục thay đổi quan điểm và đưa ra những yêu cầu mới hoặc mâu thuẫn nhau. Điều đó đương nhiên sẽ khiến quá trình đàm phán kéo dài”, ông Baghaei nói.

Theo ông Baghaei, nếu những thông điệp trái ngược là một phần trong chiến thuật đàm phán của Mỹ thì cách tiếp cận đó sẽ không hiệu quả với Iran.

Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân

Ngày 1-6, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này gọi là “tự vệ" nhằm vào Iran. Đợt tấn công mới nhất này nhắm vào các trạm radar và trung tâm chỉ huy kiểm soát của Iran và được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) gọi là phản ứng trước “các hành động gây hấn của Iran, bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế”.

Tên lửa của Hải quân Iran được phóng đi tại một địa điểm không xác định. Ảnh minh họa: Reuters.

“Máy bay chiến đấu của Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng cách loại bỏ hệ thống phòng không của Iran, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công một chiều gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với các tàu thuyền đi qua vùng biển khu vực”, CENTCOM viết trong một thông báo

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik của Iran.

Tuyên bố không nói rõ căn cứ không quân nào bị nhắm mục tiêu, nhưng thông báo được đưa ra sau khi Kuwait nói rằng đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Điện Kremlin cảnh báo đanh thép vụ Pháp chặn bắt tàu Nga

Điện Kremlin cảnh báo việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu Tagor của Nga là hành động bất hợp pháp.

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu Tagor của Nga. Ảnh: Emmanuel Macron/X

"Chúng tôi coi những hành động như vậy là bất hợp pháp, họ gần như là cướp biển quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng những hành động đó được thực hiện hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 1-6.

Ông Peskov cảnh báo Nga sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn hàng hóa trên biển, dựa trên những kinh nghiệm đã có.

Tuyên bố cứng rắn của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đã chặn bắt một tàu chở dầu được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trên Đại Tây Dương vào ngày 31/5.

Ấn Độ: Rò rỉ khí gas nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, miền Bắc nước này.

Vụ rò rỉ khí gas diễn ra tại khu công nghiệp ở thành phố Ludhiana. Ảnh: Indianexpress

Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp ở thành phố Ludhiana, cách thủ phủ Chandigarh của bang Punjab khoảng 105km về phía Tây.

Theo cảnh sát, sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực.

Đội cứu hộ ở Lào ghi nhận hồi đáp khi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trong hang

Các lực lượng tham gia chiến dịch cứu hộ tại một hang động ngập nước ở Lào cho biết đã nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bên trong hệ thống hang trong lúc tìm kiếm hai người vẫn mất tích sau gần hai tuần.

Những người mắc kẹt trong hang được chăm sóc y tế sau khi thoát ra ngoài. Ảnh: Lao News Agency

“Hôm qua, khi chúng tôi tạo ra tiếng gõ, đã có tín hiệu đáp lại. Theo đánh giá ban đầu, đây không phải là tiếng phản xạ hay tiếng vọng của âm thanh”, ông Kengkaj Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ Metta Tham Rescue Kalasin của Thái Lan đang tham gia chiến dịch, cho biết trên Facebook.

Lực lượng cứu hộ hiện sử dụng dữ liệu LiDAR và ảnh vệ tinh để khảo sát khu vực, hỗ trợ xác định vị trí hai người mất tích còn lại. Theo ông Bongkawong, các nhóm cứu hộ đã thu thập được nhiều dữ liệu hữu ích nhằm xác minh cấu trúc địa chất, phân tích địa hình núi và xác định các ống khói, trục thẳng đứng hoặc lỗ thông hơi có khả năng thông trực tiếp tới khu vực những người mắc kẹt.