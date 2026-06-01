Tin thế giới sáng 1-6: UAV Ukraine phá hủy các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga tại Donetsk

(GLO)- UAV Ukraine phá hủy các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga tại Donetsk; Iran nêu lý do chưa chấp nhận thỏa thuận với Mỹ; Israel tiến quân sâu nhất vào Liban sau 25 năm... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-6.

UAV Ukraine phá hủy các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga tại Donetsk

Lực lượng Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều kho quân sự đóng vai trò trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Nga tại khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát.

Theo Trung đoàn 413 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine ngày 31-5, các mục tiêu bị tập kích nằm tại những điểm giao cắt giữa các tuyến đường sắt và mạng lưới giao thông huyết mạch.

UAV Ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: Facbook Trung đoàn 413 Ukraine

Theo thông tin được công bố, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công hai kho hậu cần quân sự gần Novoselivka và Dokuchayevsk. Ngoài ra, một địa điểm triển khai lực lượng tạm thời cùng nhiều kho hậu cần tại làng Syhnalne, gần Olenivka cũng trở thành mục tiêu.

Trung đoàn 413 cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm vào các cơ sở quân sự nằm sâu phía sau tuyến tác chiến của lực lượng Nga tại Donetsk. Một số mục tiêu nằm trong những khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2014.

Tổng thống Zelensky đề nghị Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation ngày 31-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đề nghị cấp giấy phép để Kiev có thể mở rộng sản xuất tên lửa Patriot.

Bệ phóng thuộc tổ hợp Patriot Mỹ tại Trung Đông hôm 18-5. Ảnh: US Army

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sản lượng tên lửa đánh chặn đạn đạo hiện nay của Mỹ không đáp ứng được những thách thức an ninh ngày càng gia tăng trên thế giới.

“Hiện Mỹ chỉ sản xuất khoảng 60-65 tên lửa đánh chặn đạn đạo mỗi tháng. So với các thách thức hiện nay, con số đó là quá ít. Đây không phải là bí mật và Nga cũng biết điều đó. Chúng ta cần mở rộng năng lực sản xuất”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cho biết ông từng đưa ra đề xuất tương tự với chính quyền Mỹ tiền nhiệm và hiện tiếp tục kêu gọi chính quyền đương nhiệm cho phép Kiev được sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép của Mỹ.

Iran nêu lý do chưa chấp nhận thỏa thuận với Mỹ

Giới chức Iran tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu các quyền lợi của Tehran không được bảo đảm.

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức hôm 31-5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định các nhà đàm phán của Tehran không tin tưởng vào những lời hứa hay cam kết nào từ Mỹ. Theo ông, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến những lợi ích thiết thực của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

“Tiêu chí của chúng tôi là phải đạt được những kết quả cụ thể trước khi chúng tôi thực hiện các cam kết đáp lại. Cho đến khi chắc chắn những quyền lợi của người dân Iran được tôn trọng, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào”, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ghalibaf nói.

Tuyên bố trên của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran thời gian qua đang gặp bế tắc xoay quanh những điều khoản hai bên đưa ra trong đề xuất hòa bình.

Israel tiến quân sâu nhất vào Liban sau 25 năm

Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm. Ngày 31-5, quân đội Israel đã kiểm soát pháo đài Beaufort (Al-Shaqif), một vị trí chiến lược tại miền Nam Liban có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới.

Việc chiếm được lâu đài Beaufort giúp quân đội Israel có được vị trí thuận lợi để kiểm soát phần lớn miền Nam Liban. Quân đội Israel từng chiếm lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2000

Israel mở đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon trong 25 năm, nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát. Ảnh minh họa: Reuters

Trong phát biểu mới nhất về những diễn biến căng thẳng hiện nay, Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút quân hoàn toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình Lebanon trong hôm nay (1-6), khi Israel tăng cường các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn.

Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong

Một vụ nổ xảy ra trưa 31-5 ở Đông Bắc Myanmar đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

Nơi xảy ra vụ nổ là một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than ở làng Kaungtup, thị trấn Namkhan phía Đông Bắc Myanmar, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 3km về phía Nam.

HIện trường vụ nổ. Ảnh: X

Theo hãng tin AP, đến tối 31-5, lực lượng cứu hộ tìm thấy 46 thi thể và đã tiến hành chôn cất. Có 74 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương, khoảng 100 gần nhà gần hiện trường bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ. Trong khi đó, truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin Shwe Phee Myay, cho biết số nạn nhân thiệt mạng từ 50 đến 55 người.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.