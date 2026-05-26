Tin thế giới tối 26-5: Đại giáo chủ Iran tung thông điệp cứng rắn với Mỹ và vùng Vịnh

(GLO)- Đại giáo chủ Iran tung thông điệp cứng rắn với Mỹ và vùng Vịnh; Vệ binh Iran tuyên bố nhắm bắn tiêm kích F-35 Mỹ; Mỹ lên tiếng sau khi Nga dọa tập kích lớn vào Kiev; Triều Tiên bất ngờ phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-5.

Đại giáo chủ Iran tung thông điệp cứng rắn với Mỹ

Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các trận địa tên lửa ở miền Nam Iran trong bối cảnh các nước trung gian như Pakistan và Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Người dân Iran đi bộ bên cạnh bức ảnh của lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, trên một con phố ở Tehran. Ảnh: EPA

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 26-5 tuyên bố các nước Vùng Vịnh sẽ không còn là “lá chắn an toàn” cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Trong thông điệp đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Mojtaba Khamenei, cho rằng các lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ đối mặt với nhiều rủi ro an ninh hơn trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố mọi hành động quân sự mới nhằm vào Tehran đều sẽ vấp phải phản ứng “nghiêm khắc hơn nhiều.”

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Shekarchi cảnh báo nếu xung đột tái diễn, những cuộc tấn công của Iran sẽ có quy mô lớn hơn và vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Vệ binh Iran tuyên bố nhắm bắn tiêm kích F-35 Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran ngày 26-5 thông báo lực lượng của họ đã khai hỏa sau khi phát hiện "máy bay thù địch" xâm nhập không phận tại khu vực vịnh Ba Tư.

IRGC tuyên bố đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ. Lực lượng này cũng cho hay đã khai hỏa vào một máy bay trinh sát RQ-4 và một tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, buộc chúng phải cơ động rời khỏi không phận Iran.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Newswire

IRGC khẳng định Iran "có quyền hợp pháp và không thể bàn cãi" trong việc đáp trả bất kỳ hành động nào từ phía Mỹ mà họ coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cùng ngày cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn mới nào nhằm vào nước này sẽ vấp phải phản ứng "nghiêm trọng hơn nhiều", thậm chí vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Trước đó, quân đội Mỹ thông báo tiến hành các cuộc tấn công "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền nam Iran trong đêm.

Việc hai bên liên tiếp nhắm bắn vào nhau đang làm dấy lên hoài nghi về triển vọng đàm phán hòa bình, cũng như lệnh ngừng bắn đã được thực thi từ tháng trước.

Mỹ lên tiếng sau khi Nga dọa tập kích lớn vào Kiev

Ngày 26-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ vẫn sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine, sau khi Moscow cảnh báo sẽ mở đợt "tấn công có hệ thống" vào Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu ngày 24-5. Ảnh: AP

"Những cuộc tấn công quy mô lớn từ bên này hay bên kia là lời nhắc nhở về một cuộc xung đột khủng khiếp đang diễn ra, và nó cần phải kết thúc", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên tại Ấn Độ, đề cập đến chiến sự Nga - Ukraine.

Ông Rubio cho hay Mỹ "sẵn sàng và chuẩn bị giúp đỡ bằng mọi cách có thể", nhằm tạo điều kiện để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông cũng bày tỏ hy vọng cơ hội đạt được điều này sẽ đến trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra bình luận sau khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nước này sắp tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn, có hệ thống vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại Kiev, cũng như các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy của đối phương.

Triều Tiên bất ngờ phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Quân đội Hàn Quốc cho biết vào khoảng 13h ngày 26-5, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực về phía biển Hoàng Hải.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap

Hãng Yonhap dẫn tin từ Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan của Triều Tiên, bay xa 80km rồi rơi xuống biển. Hàn Quốc đang phân tích chi tiết vụ phóng với Mỹ. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên thường có tầm bắn dưới 300km.

Theo JCS, vụ phóng lần này của Triều Tiên liên quan tới nhiều loại vũ khí, gồm cả máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Đây là lần thứ 8 trong năm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc cho hay nước này đã tăng cường giám sát và đang theo dõi sát sao các vụ phóng tiếp theo của Triều Tiên, đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật Bản cũng như duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện.