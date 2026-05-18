Tin thế giới tối 17-5: Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga

(GLO)- Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga; Israel muốn mở rộng chiến dịch tại Liban; Pháp tuyên chiến với tội phạm ma túy sau vụ thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết; Canada phát hiện ca nhiễm biến thể Andes của virus Hanta... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-5.

Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin có 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) do Ukraine tiến hành trong đêm 17-5 nhằm vào vùng thủ đô Moscow. Đây là một trong những đợt tấn công mạnh nhất bằng UAV kể từ đầu cuộc xung đột đến nay.

Một ngôi nhà ở Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công UAV của Ukraine. Ảnh: Reuters

Thị trưởng thành phố Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 120 UAV hướng về thủ đô trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, một người bị thương là công nhân xây dựng đang làm việc ở khu vực lối vào nhà máy lọc dầu ở thủ đô. Nhiều mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ rơi xuống khu vực này, nhưng hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn tổng cộng 556 UAV tại 14 khu vực, bao gồm thủ đô Moscow, bán đảo Crimea cùng vùng biển Đen và biển Azov.

Đây là con số cao bất thường so với các đợt tập kích trước đây, vốn thường chỉ ghi nhận vài chục UAV. Đợt tập kích mới diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15-5 tuyên bố Kiev sẽ tăng cường các cuộc tấn công trả đũa sau đợt không kích của Nga vào Kiev trước đó.

Israel muốn mở rộng chiến dịch tại Liban

Quân đội Israel (IDF) đang xem xét mở rộng chiến dịch trên bộ sâu hơn vào miền Nam Liban trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Hezbollah ngày càng gia tăng, thay thế mối đe dọa tên lửa chống tăng từng được coi là nguy cơ chính đối với khu vực biên giới phía Bắc Israel.

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Giới chức quân sự nước này đánh giá chiến dịch trước đây nhằm đẩy lùi Hezbollah khoảng 10 km khỏi biên giới đã giúp giảm đáng kể nguy cơ tên lửa chống tăng tầm gần nhằm vào các khu dân cư miền Bắc Israel. Tuy nhiên, Hezbollah hiện chuyển mạnh sang sử dụng FPV và máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ có độ chính xác cao, trong đó một số loại rất khó bị phát hiện và đánh chặn.

Trước tình hình này, IDF đang nghiên cứu khả năng mở rộng chiến dịch trên bộ vượt quá “vành đai chống tên lửa chống tăng” hiện nay nhằm đẩy xa hơn mối đe dọa UAV của Hezbollah. Tuy nhiên, giới chức quân sự Israel thừa nhận quân đội hiện bị hạn chế trong việc mở rộng tấn công sâu vào lãnh thổ Liban hoặc vào khu Dahieh ở Beirut, thành trì chủ chốt của Hezbollah.

Pháp tuyên chiến với tội phạm ma túy sau vụ thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết

Ngày 16-5, giới chức an ninh Pháp tuyên bố sẽ tiến hành một “cuộc chiến toàn diện” chống tội phạm ma túy sau vụ nổ súng khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng tại thành phố Nantes, phía Tây nước Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez phát biểu trước báo chí tại khu phố Port-Boyer ở Nantes, miền tây nước Pháp, vào ngày 15-5-2026, một ngày sau vụ xả súng tại một tòa nhà thuộc khu dân cư khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và hai trẻ vị thành niên khác bị thương. Ảnh: AFP

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tối 15-5 tại khu Port-Boyer, một khu dân cư được xác định là điểm nóng buôn bán ma túy ở thành phố Nantes. Các công tố viên cho biết thêm, vụ tấn công có khả năng liên quan đến hoạt động thanh toán giữa các băng nhóm ma túy tranh giành địa bàn, song chưa có bằng chứng cho thấy các nạn nhân trực tiếp tham gia vào mạng lưới buôn bán ma túy.

Phát biểu tại hiện trường ngày 16-5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez khẳng định chính phủ Pháp sẽ “mạnh tay” trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp trấn áp đối với cả hoạt động buôn bán lẫn sử dụng chất cấm. Theo đề xuất mới của Bộ Nội vụ, mức phạt tại chỗ đối với hành vi sử dụng ma túy có thể tăng từ 200 lên 500 euro. Chính phủ cũng xem xét áp dụng biện pháp tước bằng lái xe đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần, nhằm giảm nguy cơ gây tai nạn khi đang lái xe trong tình trạng “phê thuốc”.

Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và UAE bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông

Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông trong một chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Dubai, UAE. Đây là chiến dịch hợp tác đầu tiên thuộc loại này giữa ba quốc gia.

Lần đầu tiên Mỹ và Trung Quốc cùng mở chiến dịch chống lừa đảo quốc tế. Ảnh: SCMP

Chiến dịch đã triệt phá thành công 9 ổ nhóm lừa đảo, chuyên dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa không có thật. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng hình thức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia để chiếm đoạt tài sản thông qua những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao.

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với nhiều quốc gia nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và gian lận trực tuyến.

Canada phát hiện ca nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trên tàu MV Hondius

Giới chức y tế Canada ngày 16-5 thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả “dương tính sơ bộ” với biến thể Andes - chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.

Tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: EPA

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Hondius, du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1-4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh.

Quan chức y tế tỉnh British Columbia Bonnie Henry cho biết bệnh nhân nói trên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt và đau đầu từ hai ngày trước khi nhận kết quả dương tính sơ bộ. Người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Bạn đời của bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Hondius.