Tin thế giới tối 7-5: Mỹ-Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz

(GLO)- Mỹ-Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz; Nga kêu gọi các phái bộ nước ngoài sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine; Malaysia thu hồi gần 75% tài sản thất thoát từ vụ 1MDB... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-5.

Mỹ-Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz

Mỹ và Iran đã đạt được những hiểu biết sơ bộ liên quan việc từng bước nới lỏng phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN

Các cuộc thương lượng hiện tập trung vào một bản ghi nhớ nguyên tắc gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Iran từng bước khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ giảm dần các biện pháp phong tỏa nhằm vào cảng biển và hoạt động vận tải liên quan Iran.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn trong thời gian khoảng 30 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu hơn về vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực.

Thông tin về khả năng đạt thỏa thuận đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent ngày 6-7/5 giảm mạnh do kỳ vọng hoạt động vận tải dầu mỏ qua Hormuz có thể dần được khôi phục trong thời gian tới.

Nga kêu gọi các phái bộ nước ngoài sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine

Nga đã chính thức cảnh báo các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế về nguy cơ xảy ra một đợt tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev, đồng thời kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6-5. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới tất cả các phái bộ ngoại giao và tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, đề nghị nhanh chóng rút nhân sự khỏi Kiev trong bối cảnh Moscow cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu Ukraine thực hiện các kế hoạch tấn công nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 tại Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày, từ 8-9/5, nhân dịp kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu, đồng thời kêu gọi Ukraine thực hiện điều tương tự. Tuy nhiên, Nga cũng cảnh báo có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa nhằm vào Moscow trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Malaysia thu hồi gần 75% tài sản thất thoát từ vụ 1MDB

Tính đến năm 2025, Malaysia đã thu hồi được 31,3 tỷ ringgit (7,9 tỷ USD), tương đương 74,5% trong tổng số 42 tỷ ringgit bị biển thủ từ quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Đây được xem là một trong những vụ án tội phạm tài chính quy mô lớn có tỷ lệ thu hồi tài sản cao nhất thế giới.

Bê bối quỹ 1MDB khiến Thủ tướng Malaysia Najib Razak rơi vào lòng lao lý. Ảnh: ANI/TTXVN



Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết chiến dịch truy tìm và thu hồi tài sản thất thoát được Malaysia triển khai liên tục từ năm 2019 thông qua nhiều cơ chế hợp tác quốc tế như hỗ trợ pháp lý tương trợ, chia sẻ thông tin tình báo tài chính, đối thoại song phương và tịch thu tài sản xuyên biên giới. Quá trình này có sự phối hợp của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Thụy Sĩ, Anh và Singapore.

Trong số các tài sản đáng chú ý đã được thu hồi có siêu du thuyền Equanimity trị giá khoảng 543 triệu ringgit, một máy bay phản lực tư nhân cùng nhiều bất động sản ở nước ngoài.

1MDB được thành lập năm 2009 dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, quỹ này sau đó trở thành tâm điểm của một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất thế giới.

Australia hạn chế xuất khẩu khí gas

Sau quá trình tham vấn với các bên liên quan, chính phủ Australia quyết định từ ngày 1-7-2027, các công ty khai thác khí gas phải cắt giảm 20% sản lượng xuất khẩu để phục vụ nhu cầu nội địa.

Một giàn khoan dầu ở eo biển Bass ngoài khơi bờ biển Victoria. Ảnh: James Davies

"Quyết định này sẽ gây ra tình trạng cung vượt cầu một chút nên sẽ khiến cho giá thành giảm. Tuy vậy điều quan trọng hơn là việc làm này sẽ đảm bảo ổn định nguồn cung khí gas cho ngành công nghiệp nặng rất cần khí gas, cung cấp cho các gia đình đối với các gia đình vẫn sửa ấm bằng khí gas và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo không qua việc hỗ trợ các nhà máy điện sử dụng khí gas”, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen nói.

Quyết định giảm lượng khí gas xuất khẩu được đưa ra trong bối cảnh trong nhiều năm qua, thị trường nội địa của Australia, đặc biệt là ở khu vực bờ biển phía Đông luôn thiếu khí gas trong khi nguồn nhiên liệu dành cho xuất khẩu lại dồi dào. Thực tế này cùng với tình trạng thiếu nhiên liệu đang diễn ra trên thế giới hiện nay khiến cho Australia quyết định cắt giảm lượng khí gas xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung nội địa cũng như đảm bảo an ninh nhiêu liệu.