Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Tổng thống Mỹ lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran

Ngày 6-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng truyền thông PBS News, ông Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này có cơ hội rất lớn để chấm dứt”. Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận. Ông Trump cho biết thêm: "Nhưng tôi đã từng cảm thấy như vậy với họ (Iran) trước đây, vì vậy chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận với Iran sẽ bao gồm việc chuyển giao số urani làm giàu ở mức độ cao của Tehran cho Washington và Iran sẽ đồng ý không sử dụng các cơ sở hạt nhân ngầm của mình. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo nếu hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Chủ tịch Quốc hội Iran tối 6-5 khẳng định Mỹ vẫn đang theo đuổi nhiều phương cách hòng buộc Iran phải đầu hàng. Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ ném bom dữ dội hơn vào Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Washington.

Cáo buộc được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra tối qua trong bài viết trên kênh Telegram chính thức.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Ông Qalibaf khẳng định chính quyền Mỹ vẫn đang tìm cách ép buộc Iran phải đầu hàng thông qua việc triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm phong tỏa hải quân, gây áp lực kinh tế và thao túng truyền thông. Tuy nhiên, trong thông điệp, Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran, không đề cập kế hoạch đàm phán mới với Mỹ.

Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta

Ngày 6-5, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu du lịch MV Hondius liên quan đến đợt bùng phát virus Hanta hiện đều không có triệu chứng.

Tàu du lịch MV Hondius cập cảng ngoài khơi Cape Verde, hành khách không được phép rời tàu trong khi các cơ quan y tế điều tra các trường hợp nghi nhiễm virus Hanta trên tàu. Ảnh: REUTERS

Phát biểu họp báo về tình trạng những người trên tàu MV Hondius, Bộ trưởng Garcia cho biết 3 trường hợp nghi nhiễm virus Hanta đã được đưa đến Hà Lan để điều trị. Theo bà, sau khi hoàn thành hoạt động sơ tán y tế này, tàu MV Hondius sẽ cập cảng Granadilla của Tây Ban Nha. Một cơ chế sơ tán y tế và hồi hương cho hành khách sẽ được thiết lập khi họ đến nơi nếu điều kiện sức khỏe của họ cho phép. 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu sẽ được cách ly tại bệnh viện quân y Gomez Ulla ở Madrid.

Cùng ngày, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định nguy cơ từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius đối với phần còn lại của thế giới là thấp.

Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu, nhiều người thương vong

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi một xe khách liên tỉnh va chạm trực diện với xe bồn chở dầu trên tuyến đường cao tốc chính thuộc đảo Sumatra của Indonesia, ngày 6-5.

Ảnh: en.apa.az

Theo điều tra sơ bộ, một chiếc lốp của xe buýt đã bị nổ, khiến tài xế mất lái, lao vào lề đường, sau đó xảy ra va chạm và gây ra một đám cháy lớn bao trùm cả 2 phương tiện.

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức đến hiện trường để sơ tán nạn nhân, nhiều người trong số đó bị mắc kẹt trong đống đổ nát, dập tắt đám cháy, cũng như xác định danh tính nạn nhân và đảm bảo an toàn ở khu vực. Chính quyền địa phương cho biết việc hỗ trợ những người sống sót và tổ chức sơ tán an toàn hiện là ưu tiên hàng đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Malaysia triệt phá nhiều đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vừa thực hiện đợt trấn áp tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ hơn 2.200 đối tượng thông qua 4 chuyên án đặc biệt được triển khai trên toàn quốc từ đầu năm đến nay.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia thông báo kết quả đợt trấn áp tội phạm mạng quy mô lớn. Ảnh: NHK

Theo Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Malaysia, ông Rusdi Mohd Isa, các chiến dịch đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ chuỗi cung ứng của các tổ chức lừa đảo, từ những kẻ điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo đến các mắt xích cung cấp tài khoản ngân hàng.

Trong chiến dịch nhằm vào các trung tâm cuộc gọi lừa đảo đã dẫn đến việc bắt giữ 430 cá nhân, phần lớn là người nước ngoài, trong khi các đối tượng người địa phương đóng vai trò là nhân viên vận hành và cung cấp dịch vụ liên lạc. Các nhóm tội phạm này sử dụng kịch bản dàn dựng công phu để mạo danh cơ quan thực thi pháp luật và các định chế tài chính nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.

Các đối tượng bị bắt hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự và Luật Nhập cư của Malaysia.