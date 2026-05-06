Tin thế giới sáng 6-5: Mỹ tạm dừng "Dự án Tự do" giải cứu tàu qua eo biển Hormuz

(GLO)- Mỹ tạm dừng "Dự án Tự do" giải cứu tàu qua eo biển Hormuz; Iran dọa bắn các tàu không tuân thủ hướng dẫn khi đi qua eo biển Hormuz; Anh sẽ hỗ trợ công dân mắc kẹt trên tàu du lịch có ổ dịch virus Hanta... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-5.

Mỹ tạm dừng "Dự án Tự do" giải cứu tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất "Dự án Tự do" nhằm hộ tống các tàu ra khỏi eo biển Hormuz. Ảnh: Al Jazeera

“Trên cơ sở yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, cùng với những thành tựu quân sự to lớn mà chúng ta đã đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, thêm vào đó là những tiến bộ đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã nhất trí rằng, trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ, Dự án Tự do (việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 5-5.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết giai đoạn tấn công trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran đã kết thúc và Mỹ đang tập trung vào chiến dịch mới nhằm dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Iran dọa bắn các tàu không tuân thủ hướng dẫn khi đi qua eo biển Hormuz

Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn và quyết đoán với tất cả các tàu lưu thông qua eo Hormuz mà không đi theo hướng dẫn an toàn do Iran đưa ra.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Tiếp đó, một số quan chức Iran cảnh báo, biện pháp cứng rắn mà Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này có thể triển khai với các tàu không tuân thủ hướng dẫn, bao gồm cả tấn công vũ trang. Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch hải quân mang tên “Dự án Tự do”, nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman do biện pháp phong tỏa của Iran với eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Iran cho biết đã triển khai một cơ chế mới nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Các tàu thuyền được yêu cầu phải xin cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này. Tất cả các tàu có ý định đi qua eo biển sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), trong đó thông báo về các quy định và thủ tục mới liên quan đến việc quá cảnh.

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong ngày 5-5 đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này.

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ảnh minh họa: Reuters

Một người Palestine đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ở phía Bắc dải đất, trong khi 1 người thiệt mạng, cùng với nhiều người bị thương do pháo kích của xe tăng Israel gần khu vực trung tâm của vùng lãnh thổ này.

Israel cũng tấn công một đồn cảnh sát ở phía Bắc Gaza, khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và một số cảnh sát cũng bị thương. Thời gian gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành ở Gaza.

Truyền thông Israel mới đây dẫn lời một quan chức quân đội nước này cho biết, một vòng giao tranh nữa ở Gaza gần như là điều không thể tránh khỏi, nếu Hamas từ chối giải giáp.

Na Uy mở lại 3 mỏ khí đốt cũ, tăng nguồn cung năng lượng cho châu Âu

Na Uy ngày 5-5 thông báo sẽ mở lại 3 mỏ khí đốt cũ tại Biển Bắc nhằm tăng cường nguồn cung cho châu Âu trong bối cảnh an ninh năng lượng ngày càng bị đe dọa.

Quyết định của nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu được đưa ra khi các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông làm bộc lộ tính dễ tổn thương của nguồn cung năng lượng cho khu vực.

Ba mỏ khí đốt dự kiến ​​được mở cửa trở lại nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Na Uy, gần mỏ khí khổng lồ Ekofisk. Ảnh: FT

3 mỏ khí gồm Albuskjell, Vest Ekofisk và Tommeliten Gamma, nằm cách mỏ Ekofisk lớn chưa đầy 10 km về phía Tây, đã ngừng hoạt động từ năm 1998. Theo Bộ Năng lượng Na Uy, dự án khôi phục khai thác sẽ cần khoản đầu tư khoảng 19 tỷ kroner (tương đương 2 tỷ USD) và do Tập đoàn năng lượng ConocoPhillips của Mỹ điều hành.

Hoạt động khai thác dự kiến kéo dài từ năm 2028 đến 2048, với trữ lượng có thể thu hồi ước tính từ 90 đến 120 triệu thùng dầu quy đổi.

Anh sẽ hỗ trợ công dân mắc kẹt trên tàu du lịch có ca nhiễm virus Hanta

Một bác sĩ người Anh có sức khỏe diễn tiến xấu dự kiến sẽ được đưa khỏi con tàu du lịch MV Hondius, đang là tâm điểm chú ý khi ghi nhận các ca nhiễmvirus Hanta, trong đó có 3 người tử vong.

Tàu du lịch MV Hondius neo ngoài khơi Cape Verde ngày 4-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 5-5, các nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ đã lên tàu. Nhà chức trách Hà Lan đang chỉ đạo chiến dịch sơ tán vị bác sĩ người Anh làm việc trên tàu, cùng một đồng nghiệp cũng đang bị bệnh, bằng máy bay chuyên dụng. Theo hành khách Ann Lane, vị bác sĩ người Anh này còn khá trẻ, đã tận tụy chăm sóc bệnh nhân suốt ngày đêm trước khi đổ bệnh, có lẽ từ cuối tuần trước.

Trước đó, con tàu MV Hondius rời cảng Ushuaia, Argentina ngày 10-3-2026, bắt đầu hành trình 46 ngày với 148 người trên tàu. Ca tử vong đầu tiên xảy ra vào ngày 11-4, khi một người Hà Lan 70 tuổi qua đời sau khi phát bệnh.

Cũng trong ngày 5-5, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết chính phủ đang lên kế hoạch hỗ trợ 23 công dân Anh mắc kẹt trên tàu.