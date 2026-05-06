Tin thế giới tối 5-5: Mỹ tiếp tục tấn công tàu ma túy ở Caribe

(GLO)- EU-Armenia thiết lập đối tác kết nối, mở rộng hợp tác; Mỹ tiếp tục tấn công tàu ma túy ở Caribe; Brazil: Máy bay lao thẳng vào tòa nhà dân cư... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 5-5.

Iran tố Mỹ tấn công tàu dân sự khiến 5 người thiệt mạng

Giới chức Iran ngày 5-5 tiếp tục bác bỏ tuyên bố của Mỹ về phá hủy các xuồng vũ trang của hải quân Iran trên vịnh Ba Tư. Tehran đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công các tàu dân sự của Iran khiến 5 người thiệt mạng.

Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Tasnim của Iran khẳng định, không có bất kỳ tàu vũ trang nào của Iran bị lực lượng Mỹ phá hủy tại vịnh Ba Tư hay eo biển Hormuz trong ngày 4-5 như tuyên bố của Washington. Ngược lại, chiến hạm Mỹ đã nã đạn vào 2 tàu chở hàng của Iran, trong đó có tàu Rasol Allah, khiến 5 dân thường thiệt mạng.

Nguồn tin đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn đang khóa chặt kiểm soát eo biển Hormuz và hoàn toàn không có chuyện tàu chở hàng Alliance Fairfax của hãng Maersk, đã vượt qua eo biển Hormuz như truyền thông phương Tây đưa tin. Tasnim khẳng định tín hiệu định vị của tàu Alliance Fairfax mà các nguồn đăng dẫn, là của vị trí từ cách đây 65 ngày, khi phương tiện này neo đậu tại vùng biển của UAE.

EU-Armenia thiết lập đối tác kết nối, mở rộng hợp tác

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Liên minh châu Âu (EU)-Armenia diễn ra ở thủ đô Yerevan, ngày 5-5, hai bên đã ký kết thỏa thuận đối tác kết nối, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thắt chặt liên kết kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác an ninh giữa hai bên.

An ninh được thắt chặt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Armenia-EU và Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tại Yerevan, Armenia. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định: Hội nghị thượng đỉnh lần này đã đưa quan hệ đối tác EU-Armenia lên một tầm cao mới, đồng thời xác lập lộ trình và chương trình nghị sự rõ ràng cho những năm tới. Bà nhấn mạnh trọng tâm của mối quan hệ này là cam kết chung đối với hòa bình, ổn định và tôn trọng chủ quyền, nhằm hướng tới một tương lai thịnh vượng cho khu vực Nam Caucasus.

Hội nghị không chỉ là dịp để hai bên đánh giá lại những thành quả đạt được mà còn là diễn đàn để thảo luận về các thách thức toàn cầu, đặc biệt là nỗ lực bình thường hóa quan hệ chính trị trong khu vực.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc ký kết Đối tác Kết nối EU-Armenia. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật số.

Mỹ tiếp tục tấn công tàu ma túy ở Caribe

Quân đội Mỹ cho biết đã ném bom một con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Biển Caribe vào ngày 4-5 (giờ địa phương), khiến hai người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ lặp lại các tuyên bố trước đó rằng họ đã nhắm vào các đối tượng bị cáo buộc buôn ma túy dọc theo các tuyến buôn lậu.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đăng một video trên mạng xã hội X cho thấy một con tàu di chuyển trên mặt nước rồi bị một vụ nổ lớn nhấn chìm trong biển lửa. Video: X

Chiến dịch phá hủy các tàu bị nghi buôn ma túy của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tại vùng biển Mỹ Latinh đã kéo dài từ đầu tháng 9-2025 và khiến ít nhất 188 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công khác cũng diễn ra ở khu vực Đông Thái Bình Dương.

Dù đang có cuộc chiến với Iran, nhưng các cuộc tấn công này đã gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, cho thấy các biện pháp cứng rắn của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn “chủ nghĩa khủng bố ma túy” tại Tây bán cầu vẫn không giảm nhiệt.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra rất ít bằng chứng để chứng minh tuyên bố đã tiêu diệt những kẻ khủng bố ma túy.

Brazil: Máy bay lao thẳng vào tòa nhà dân cư

Một máy bay cánh quạt 1 động cơ Embraer EMB 721C đã lao vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Belo Horizonte, Brazil.

Chiếc máy bay chở 5 người, được cho là cất cánh từ sân bay Pampulha lúc 12h16 (giờ địa phương) và rơi chỉ vài phút sau đó tại khu phố Silveira.

Khoảnh khắc máy bay lao thẳng vào tòa nhà dân cư ở Brazil. Video: X

Những người thiệt mạng bao gồm phi công, được Globo News xác định là Wellington Oliveira (34 tuổi) và hành khách Fernando Moreira Souto (36 tuổi), con trai của thị trưởng Jequitinhonha. Ba người sống sót được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng một người sau đó đã tử vong vì vết thương.

Theo dữ liệu được truyền thông Brazil trích dẫn, máy bay là mẫu EMB-721C sản xuất năm 1979. Phi công được cho là đã thông báo với tháp không lưu tại sân bay Pampulha rằng ông gặp khó khăn khi cất cánh trước khi xảy ra tai nạn.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.