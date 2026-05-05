Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công, đánh dấu kết quả cụ thể đầu tiên của chiến dịch Dự án Tự do khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiến vào Vịnh Ba Tư để hộ tống hoạt động này,

Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết cùng ngày, “hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz thành công và đang an toàn tiếp tục hành trình”.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong thông báo của mình, CENTCOM còn xác nhận rằng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư sau khi chính những con tàu này cũng vượt qua eo biển Hormuz để hỗ trợ chiến dịch Dự án Tự do.

CENTCOM nhấn mạnh các lực lượng của Mỹ “đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua lại”.

Tàu hàng Hàn Quốc phát nổ, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Hàn Quốc cho biết một tàu hàng của nước này bốc cháy sau tiếng nổ lớn, khi phương tiện đang neo đậu trong eo biển Hormuz.

"Vào khoảng 20h40 giờ Seoul (18h40 giờ Hà Nội), vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu hàng do một công ty vận tải biển Hàn Quốc vận hành. Phương tiện khi đó đang neo đậu tại khu vực ngoài khơi cảng Umm Al Quwain của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngay trong eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Seoul cho biết 26 tàu mang cờ Hàn Quốc đã bị mắc cạn ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan này, thủy thủ đoàn trên tàu gồm 24 người, trong đó có 6 người Hàn Quốc. Vụ nổ và đám cháy đã gây hư hại cho tàu, nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Dữ liệu trên website theo dõi hoạt động hàng hải Marine Traffic cho thấy phương tiện được nhắc đến là tàu hàng HMM Namu. Tàu dài 180 m, treo cờ Panama, do công ty vận tải biển HMM của Hàn Quốc vận hành.

Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa

Ngày 4-5 theo giờ địa phương, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, một nghi phạm đã nổ súng khi đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại khu National Mall, thủ đô Washington, D.C.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Matt Quinn, các lực lượng chức năng đã bắn trả khiến nghi phạm trọng thương. Trong khi đó, một người khác đã trúng đạn của nghi phạm.

Cơ quan Mật vụ Mỹ có mặt sau khi một người bị lực lượng thực thi pháp luật bắn trúng gần Đài tưởng niệm Washington ngày 5-5. Ảnh: AP

Ông Quinn cho biết, đoàn xe của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đi qua khu vực này không lâu trước khi vụ nổ súng xảy ra, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đoàn xe là mục tiêu. Vụ việc xảy ra quanh khu vực đường 15 và đại lộ Independence gần Đài tưởng niệm Washington, cách không xa Nhà Trắng, nơi Tổng thống Donald Trump đang tổ chức một sự kiện.

Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn khi các nhà chức trách điều tra vụ việc.

Quân đội Nigeria tiêu diệt và bắt giữ hàng chục nghi phạm khủng bố

Quân đội Nigeria ngày 4-5 cho biết hàng chục nghi phạm khủng bố đã bị tiêu diệt và bị bắt giữ trong các chiến dịch gần đây ở miền bắc Nigeria.

Tại bang Borno ở miền Đông Bắc, quân đội nước này ngày 3-5 đã giao tranh với lực lượng cung cấp hậu cần cho các nhóm khủng bố dọc theo tuyến đường Agapalwa-Chinene thuộc khu vực hành chính Gwoza.

Quân đội Nigeria. Ảnh: EPA

Quân đội Nigeria cũng tiến hành các chiến dịch ở hai khu vực Gallari và Konduga, phá hủy nhiều xe cơ giới được giấu dưới tán cây, đồng thời đập tan một số cơ sở hỗ trợ khủng bố tại vùng Gakara và làng Ndova. Tại bang Zamfara ở phía Tây Bắc, quân đội Nigeria đã đẩy lùi cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự.

Trước đó, cảnh sát địa phương thông báo 11 dân làng đã bị các tay súng sát hại hôm 3-5 ở bang Katsina, Tây Bắc Nigeria. Người phát ngôn cảnh sát bang Katsina, ông Aliyu Abubakar Sadiq cho biết, cuộc truy lùng những kẻ tấn công vẫn đang tiếp diễn.

Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương

Theo một nguồn tin, cảnh sát Tây Ban Nha mới đây đã thu giữ lượng cocaine có thể lên tới 40 tấn từ một con tàu ở Đại Tây Dương. Nếu được xác định, đây sẽ là vụ thu giữ kỷ lục tại quốc gia Nam Âu này.

Lực lượng Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha cho biết nước này vừa thu giữ lượng cocaine kỷ lục 40 tấn trên Đại Tây Dương.

Lực lượng Cảnh sát Dân sự đã chặn bắt con tàu ở vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 1-5, bắt giữ khoảng 20 người. Các nguồn tin cho biết ước tính "khoảng 35 đến 40 tấn cocaine đã bị thu giữ" vì khoang chứa hàng đều "chứa đầy" các kiện ma túy.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska cho biết vụ thu giữ "là một trong những vụ lớn nhất, không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế", song cung cấp thêm chi tiết.

Hiện con tàu đang được kiểm tra ở quần đảo Canary.