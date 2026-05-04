Tin thế giới sáng 4-5: Tổng thống Trump tuyên bố hỗ trợ tàu hàng rời eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố hỗ trợ tàu hàng rời eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ phát động chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz rời khỏi khu vực này an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 3-5, ông Trump cho biết nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại về các tàu thương mại bị mắc kẹt tại đây do xung đột với Iran.

“Tôi đã chỉ đạo các đại diện của mình nỗ lực tối đa để đưa các tàu và thủy thủ đoàn của họ rời eo biển một cách an toàn. Trong mọi trường hợp, họ nói sẽ không quay lại cho đến khi khu vực an toàn cho hoạt động lưu thông. Quá trình này, Dự án Tự do, sẽ bắt đầu vào sáng 4-5 theo giờ Trung Đông”, ông Trump viết.

Dòng thông báo trên mạng xã hội tài khoản Trump về chiến dịch sơ tán các tàu trên eo biển Hormuz của Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Dự án Tự do là một “cử chỉ nhân đạo” theo đề nghị của các quốc gia “trung lập” trong cuộc xung đột có tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ông đồng thời cảnh báo mọi hành vi cản trở chiến dịch này.

“Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã nói với các quốc gia này rằng Mỹ sẽ hướng dẫn tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tự do tiếp tục công việc của mình”, ông Trump nói, song không nêu rõ những nước đã đề nghị Washington hỗ trợ.

Hiện chưa rõ chiến dịch này sẽ được triển khai như thế nào, cũng như liệu có sự phối hợp với Tehran hay không. Nếu vấp phải sự phản đối từ Iran, động thái này có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ tháng 4.

Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn tại Ankara

Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 3-5 (giờ địa phương) sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong hành trình từ Madrid tới Yerevan, Armenia.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang trên đường đến Armenia để tham dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu khi vụ việc xảy ra. Ảnh: EPA

Ông Sanchez đang trên đường tới thủ đô Yerevan để tham dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), diễn đàn quy tụ lãnh đạo các quốc gia châu Âu nhằm thảo luận các vấn đề chiến lược, an ninh và hợp tác khu vực.

EFE dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết chiếc Airbus A310 chở nhà lãnh đạo này đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Ankara như một biện pháp phòng ngừa sau khi phi hành đoàn phát hiện trục trặc kỹ thuật.

Nguồn tin cho hay sự cố không nghiêm trọng. Tuy nhiên, các quy trình an toàn hàng không tiêu chuẩn đã được kích hoạt đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thủ tướng Sanchez cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Sau khi hạ cánh an toàn tại Ankara, ông Sanchez lưu lại Thổ Nhĩ Kỳ qua đêm trước khi tiếp tục chuyến đi tới Yerevan vào sáng sớm hôm sau.

Iraq khởi công đường ống Basra - Haditha, tìm lối xuất khẩu dầu thay thế

Iraq đã bắt đầu triển khai dự án đường ống dẫn dầu nối Basra với Haditha trong nỗ lực mở rộng các tuyến xuất khẩu mới khi nước này tìm cách đa dạng hóa hạ tầng năng lượng.

Công nhân kiểm tra đường ống dẫn dầu ở giếng dầu Bai Hassan, thành phố Kirkuk, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Đường ống dài khoảng 700 km có công suất 2,5 triệu thùng/ngày, được thiết kế để vận chuyển dầu thô từ miền Nam Iraq ra các tuyến xuất khẩu qua Baniyas (Syria), Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) và Aqaba (Jordan), đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu ở khu vực miền Nam, Trung và Bắc Iraq.

Xuất khẩu dầu của Iraq, vốn đạt trung bình khoảng 3,4 triệu thùng/ngày trước xung đột, đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Trong tháng 3, Baghdad đã nối lại việc vận chuyển dầu từ các mỏ ở tỉnh Kirkuk (cách Baghdad hơn 230km về phía Bắc) tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ sau thỏa thuận với chính quyền khu tự trị Kurdistan. Một phần dầu cũng được xuất khẩu qua các cảng của Syria.