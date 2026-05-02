Tin thế giới tối 2-5: Ukraine tấn công cơ sở dầu Tuapse của Nga lần thứ 4

(GLO)- Ukraine tấn công cơ sở dầu Tuapse của Nga lần thứ 4; Iran áp quy định mới về eo biển Hormuz; Lầu Năm Góc ký thỏa thuận với 8 tập đoàn, đưa AI vào mạng lưới quân sự mật ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-5.

Ukraine tấn công cơ sở dầu Tuapse của Nga lần thứ 4

Xung đột Nga - Ukraine bước sang ngày 1.529 với các đòn tập kích dồn dập, trong khi hệ lụy môi trường tại Biển Đen ngày càng nghiêm trọng.

Các máy bay không người lái của Ukraine ngày 1-5 tiếp tục tấn công cảng Tuapse bên bờ Biển Đen của Nga, đánh dấu lần thứ tư trong vòng 16 ngày khu vực này bị tập kích. Đây là một trong những đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Moskva, nơi đặt cảng biển và nhà máy lọc dầu quy mô lớn.

Hình ảnh cột khói bốc lên từ cảng Tuapse nằm trên bờ biển Đen của Nga. Ảnh: Mạng xã hội

Cơ quan an ninh SBU của Ukraine xác nhận các đòn tấn công nhằm vào cảng và nhà máy lọc dầu, trong khi giới chức địa phương Nga cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai chiến dịch quy mô lớn để dập lửa tại hiện trường. Không có thương vong được ghi nhận.

Trước đó, nhà máy lọc dầu tại Tuapse đã ít nhất hai lần bị đánh trúng kể từ giữa tháng 4, gây hỏa hoạn và buộc phải ngừng hoạt động. Các vụ cháy tạo ra những cột khói đen dày đặc bao phủ thị trấn, đồng thời làm rò rỉ dầu ra biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng dọc bờ biển, vốn là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Theo phía Nga, hơn 13.300 m³ dầu nhiên liệu và đất nhiễm bẩn đã được thu dọn.

Cùng thời điểm, Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng gần 410 UAV nhằm vào Ukraine.

Iran áp quy định mới về eo biển Hormuz

Iran ngày 2-5 tuyên bố áp đặt các quy định mới đối với các vùng bờ biển của nước này tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, động thái nhằm gia tăng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược khu vực.

Tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz ngày 27-4 nhìn từ Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định động thái được tiến hành theo lệnh của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, nhằm biến việc kiểm soát gần 2.000km bờ biển của nước này thành nguồn sống và sức mạnh của người dân Iran, cũng là nền tảng cho an ninh và sự thịnh vượng của khu vực. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các biện pháp mới chưa được công bố.

Liên quan tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, CNN cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã khiến ít nhất 16/19 căn cứ của Mỹ trên toàn Trung Đông bị thiệt hại. Nguồn tin khẳng định đây là tình cảnh chưa từng xảy ra trước đó với các căn cứ Mỹ.

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận với 8 tập đoàn, đưa AI vào mạng lưới quân sự mật

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức ký kết thỏa thuận với 8 tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các mạng lưới dữ liệu mật.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc đưa ra ngày 1-5 (theo giờ Mỹ), danh sách 8 đối tác chiến lược bao gồm các "ông lớn" như: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services và Oracle.

Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một "lực lượng chiến đấu ưu tiên AI".

Cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ xây dựng một cấu trúc hạ tầng linh hoạt nhằm tránh tình trạng "lệ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất", đảm bảo binh lính luôn có trong tay những công cụ tối tân để bảo vệ an ninh quốc gia.

Một chi tiết gây chú ý là sự vắng mặt của Anthropic trong danh sách này. Dù nhận được sự quan tâm từ phía quân đội, công ty khởi nghiệp (startup) này vẫn giữ quan điểm từ chối để công nghệ của mình được sử dụng trong một số ứng dụng quân sự đặc thù.

Đức đối mặt nguy cơ thiệt hại 15 tỷ euro do thuế ôtô của Mỹ

Ngày 2-5, Tân Hoa xã dẫn phân tích của Viện nghiên cứu Kiel về Kinh tế Thế giới (IfW) của Đức nhận định kế hoạch tăng thuế của Mỹ đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu có thể khiến Đức thiệt hại khoảng 15 tỷ euro (tương đương 17,6 tỷ USD) trong ngắn hạn và thậm chí lên tới khoảng 30 tỷ euro về dài hạn.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Zwickau (Đức). Ảnh: AFP

Chuyên gia Julian Hinz thuộc IfW nhấn mạnh các chuỗi cung ứng châu Âu dù có tính tích hợp cao vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc thương mại và các quốc gia sản xuất ôtô lớn khác tại Lục địa già; bao gồm Italy, Slovakia và Thụy Điển; sẽ đối mặt với sự sụt giảm sản lượng đáng kể liên quan tới biện pháp thuế quan của Mỹ.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 đã đe dọa tăng thuế lên 25% đối với xe ôtô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) kể từ tuần tới đồng thời cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã thống nhất giữa hai bên.