Tin thế giới tối 11-6: Quân đội Iran tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

(GLO)- Ukraine giành thêm lợi thế trước Nga tại hai khu vực tiền tuyến; Quân đội Iran tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain; Thái Lan tuyên tử hình hai thủ phạm đánh bom Đền Erawan sau 11 năm xét xử... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 11-6.

Ukraine giành thêm lợi thế trước Nga tại hai khu vực tiền tuyến

Lực lượng Ukraine đã đạt được một số bước tiến tại hai khu vực trên tiền tuyến, theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Báo cáo của ISW cho biết quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến cục bộ theo hướng Borova, đồng thời đẩy lùi các đợt phản công của đối phương.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo phản lực đa nòng về phía quân Nga gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka. Ảnh: Reuters

Tại khu vực Kupiansk, lực lượng Nga tiếp tục tìm cách thâm nhập bằng các nhóm nhỏ từ cả hai bờ sông Oskil. Tuy nhiên, các nỗ lực này chưa mang lại kết quả đáng kể.

Các nhà phân tích cũng ghi nhận những thành công của Ukraine tại khu vực chiến thuật Kostiantynivka–Druzhkivka. Lực lượng Kiev hiện vẫn duy trì được các vị trí phòng thủ, đồng thời tiến hành các đòn tấn công nhằm vào sở chỉ huy và khu vực tập trung binhq lực của Nga trong phạm vi khoảng 10 km tính từ đường tiếp xúc.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục triển khai các nhóm tác chiến quy mô nhỏ tại khu vực đô thị, song phải đối mặt với các cuộc phản kích cùng các đòn tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Ukraine.

Quân đội Iran tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

Văn phòng Quan hệ Công chúng của quân đội Iran cho biết nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) đã được sử dụng trong chiến dịch tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Mục tiêu nhằm vào các ăng-ten thông tin liên lạc và các hệ thống radar của tổ hợp tên lửa phòng không Patriot ở đây.

Hậu quả các cuộc tấn công của Iran vào Bahrain. Ảnh: Al Jazeera

​Quân đội Iran tuyên bố cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các khu vực ở miền Nam Iran, những hành động mà Tehran cho rằng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố nêu rõ: “Quân đội, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù đến hơi thở cuối cùng và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi kẻ thù gây hấn bị trừng phạt”.

Trước đó vào sáng 11-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích “mang tính tự vệ” nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Rơi trực thăng quân sự ở Pakistan, toàn bộ 20 người thiệt mạng

Ngày 11-6, giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ 20 người trên một trực thăng quân sự Mi-17 đã thiệt mạng sau khi máy bay gặp nạn vào chiều 10-6. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật.

Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay Mi-17 của Pakistan. Ảnh: Dawn

Theo thông báo của quân đội Pakistan, chiếc trực thăng Mi-17 thuộc Không quân Lục quân Pakistan bị rơi gần thành phố Muzaffarabad, phía Bắc nước này trong quá trình cất cánh. Trên máy bay có 14 binh sĩ thuộc Lực lượng Biên phòng Pakistan cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Các lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường, tuy nhiên không có người sống sót.

Quân đội Pakistan đã lập một ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất của Pakistan trong những năm gần đây khi toàn bộ phi hành đoàn và một đơn vị thuộc Lực lượng Biên phòng thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ.

Thái Lan tuyên tử hình hai thủ phạm đánh bom Đền Erawan sau 11 năm xét xử

Tòa án Hình sự Nam Bangkok sáng 11-6 đã tuyên án tử hình đối với hai bị cáo người Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) là Adem Karadag và Yusufu Mieraili, thủ phạm gây ra vụ đánh bom Đền Erawan ngay giữa trung tâm thủ đô Bangkok năm 2015.

Thái Lan tuyên tử hình hai thủ phạm đánh bom Đền Erawan sau 11 năm xét xử. Ảnh: AP

Hội đồng xét xử xác định cả hai bị cáo cùng thực hiện vụ đánh bom Đền Erawan ngày 17-8-2015, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có 14 du khách nước ngoài và 6 công dân Thái Lan. Ngoài án tử hình, mỗi bị cáo còn bị phạt 1.000 baht vì mang vũ khí nơi công cộng.

Theo cáo trạng, Karadag là người đặt ba lô chứa bom tại hiện trường, trong khi Mieraili chịu trách nhiệm lắp ráp thiết bị, mua linh kiện và giao cho đồng phạm. Cơ quan điều tra xác định quả bom là thiết bị nổ tự chế sử dụng TNT, giấu trong ba lô đặt dưới ghế trong khuôn viên đền.

Vụ đánh bom đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, bởi Đền Erawan là điểm hành hương và du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Quá trình xét xử kéo dài gần 11 năm, với hơn 400 nhân chứng bên công tố, 45 nhân chứng bên bị cáo, cùng hơn 10.000 trang hồ sơ.

Quân đội Iran điều hàng loạt UAV tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

Cuộc tấn công được cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào các khu vực ở miền Nam Iran, những hành động mà Tehran cho rằng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Văn phòng Quan hệ Công chúng của quân đội Iran cho biết nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) đã được sử dụng trong chiến dịch tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Mục tiêu nhằm vào các ăng-ten thông tin liên lạc và các hệ thống radar của tổ hợp tên lửa phòng không Patriot ở đây.

Dẫn tuyên bố của quân đội Iran, vào chiều 11/6, hãng thông tấn Merh của nước này cho biết thêm cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các khu vực ở miền Nam Iran, những hành động mà Tehran cho rằng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố nêu rõ: “Quân đội, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù đến hơi thở cuối cùng và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi kẻ thù gây hấn bị trừng phạt”.